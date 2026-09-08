Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artış gösterirken, Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Tokat’ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda ise sert rüzgarlar etkili olacak.

Türkiye genelinde hava durumu değişkenliğini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE DERECELER YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarında iç ve doğu kesimlerde belirgin bir ısınma yaşanması bekleniyor. Termometrelerin bu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken bazı kritik bölgeler için uyarı yapıldı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli esintiler şeklinde etkisini göstereceği bildirildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık 25
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Adana: Az bulutlu ve açık 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 38
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar - Son Dakika

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