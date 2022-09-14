Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı - Son Dakika
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Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı

14.09.2022 18:14

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine başvuruların ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562 başvuru olmak üzere toplamda 507 bin 937 başvuru gerçekleşti. Arsa ve iş yerleri için başvurular da 10 Ekim'den itibaren yapılabilecek.

Yüzyılın en büyük konut projesinde başvurular bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, ilk günkü başvuru sayılarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu belirtti.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURANLARIN SAYISI 439 BİN 375"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ARSA VE İŞ YERLERİ BAŞVURUSU 10 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Kurum, bugün Beşiktaş'ta düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, sosyal konut başvurularının 31 Ekim'de tamamlanacağını belirtti. Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvurularının ise 10 Ekim'de başlayacağını, 7 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı - Son Dakika
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