Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Törenle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Törenle Açıldı

Geniş Video İzle

Zafer Partisi, Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilçe başkanlığını açarak örgütlenme faaliyetlerine devam ediyor. Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, daha güçlü olacaklarını belirtti. Açılışa, CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı da katıldı.

16.05.2025 17:47  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Zafer Partisi'nin Rize Fındıklı İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı. Açılışa CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da katıldı. Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, "Bu yeni ilçe binamızla Fındıklı'da daha güçlü olacağız. Vatanımızı, milletimizi korumak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Rize'de örgütlenme faaliyetlerini sürdüren Zafer Partisi, Fındıklı'da ilçe başkanlığını törenle açtı. Açılışa Zafer Partisi Rize İl Başkan Yardımcıları Alihan Kandiş ve Sefa Kopuz, İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Sinem Kopuz, Pazar İlçe Başkanı Muhittin Çatlı ve yönetim kurulu üyeleri, Ardeşen İlçe Başkanı Aslan Batumoğlu, CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da katıldı.

Açılışta konuşan Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, Zafer Partisi'nin Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Çakıroğlu, "Bu yeni ilçe binamızla Fındıklı'da daha güçlü olacağız. Vatanımızı, milletimizi korumak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

" Ümit Özdağ, yaklaşık 120 gündür tamamen hukuksuz bir kararla cezaevindedir"

Zafer Partisi Rize İl Sekreteri Alihan Kandiş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi olarak, 15 Mayıs 2025 tarihinde Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilçe başkanlığımızı resmen açarak, Karadeniz'deki teşkilatlanmamızı bir adım daha ileriye taşımanın onurunu ve kararlılığını yaşıyoruz. Fındıklı İlçe Başkanlığı binamızın açılışı, sadece bir yapının faaliyete geçmesi değil; Türk milletinin hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinin bir mevzi daha kazanmasıdır. Bu açılış, partimizin Rize'nin doğusundan batısına kadar her ilçesinde birer birer teşkilatlanarak 'Her ilçeye bir meşale yaktık' sözümüzü yerine getirdiğimizin de somut göstergesidir. Her ilçede Zafer Partisi'nin sesi yükselecek; milletin iradesi, halkın talebi bu meşaleler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacaktır. Bu vesileyle, açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Cervatoğlu'na, İYİ Parti Fındıklı Teşkilatı'na ve hiçbir koşulda geri adım atmayan tüm Zafer Partililere içten teşekkürlerimizi sunarız.

Genel Başkanımız Ümit Özdağ, yaklaşık 120 gündür tamamen hukuksuz, siyasi ve dayanaksız bir kararla cezaevindedir. Bu tutukluluk kararı, yalnızca Ümit Özdağ'ın değil, halkın iradesinin, ifade özgürlüğünün ve siyasal hakların da hapsedilme girişimidir. Şunu açıkça ifade ediyoruz Genel Başkanımızın esir tutulduğu o dört duvar, fikrini ve millet aşkını hapsedememiştir. Aksine bu tutukluluk bizleri yıldırmamış, bilakis kamçılamış, teşkilatlarımızın kararlılığını ve mücadele azmini daha da güçlendirmiştir. Bu zulmün karşısında boyun eğmeyecek, geri adım atmayacak, halkın iradesini boğmalarına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Politika, Fındıklı, Yerel, Yaşam, Hukuk, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Törenle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:42
DEM’li Tuncer Bakırhan’a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 21:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Törenle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.