Zeyrek'ten katılımcı yönetim vurgusu ve imar planı müjdesi - Son Dakika
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Zeyrek'ten katılımcı yönetim vurgusu ve imar planı müjdesi

Zeyrek\'ten katılımcı yönetim vurgusu ve imar planı müjdesi

Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine aralıksız devam eden, hemşerilerinin sorunları ve taleplerini birinci ağızdan dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

22.12.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine aralıksız devam eden, hemşerilerinin sorunları ve taleplerini birinci ağızdan dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette mahalleye imar müjdesi veren Başkan Zeyrek, "İmarı hayata geçirirken, diretme asla yapmayacağım. Mahallemizin nasıl olacağına yer sahibi olarak sizler karar vereceksiniz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kazım Karabekir Mahallesi'niziyaret etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, tek kişinin aldığı kararla Manisa'nın yönetilemeyeceğini belirterek, mahallenin gündemindeki imar planlarını yine vatandaşlara danışarak hazırlayacaklarını söyledi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan toplantıda Kazım Karabekir Muhtarı Tekin Aydın, çevre mahalle muhtarları ve vatandaşlar yer aldı.

Nurlupınar'a yeni proje

Nurlupınar girişinde emniyet müdürlüğüne ait Bin 500 metrekare bir arsa olduğunun bilgisini veren Başkan Zeyrek, "Emniyet müdürlüğüne yaklaşık 1 buçuk ay önce arsayı bize vermeleri için yazı yazdım. Dedim ki karşılığında başka bir arsa vereyim. Spilkent'in arkasında 3 bin 500 metrekare yer verdim. Bunu neden yaptık; çünkü mahallede sağlık ocağı yok, ATM daha dün geldi. Her bankanın ATM'si gelecek. O alanda sağlık ocağının olduğu, postanenin olduğu, ATM'lerin olduğu, üst katlarında da düğün salonunun olduğu, gündüzleri kadınların, çocukların eğitim göreceği çok amaçlı salon olarak kullanılabilecek bir bina planlıyorum. Emniyetten yazısı gelir gelmez bu binanın temelini atmak, inşallah bizlere nasip olur" diye konuştu.

Sosyal hizmetler anlamında mahallede Halk Ekmek büfesinin açıldığını, kent lokantasının da yakında mahallede hizmet vereceği söyleyen Başkan Zeyrek, mahalleye kreş müjdesini de verdi. Başkan Zeyrek, "Seçimde söz verdik, 2 ton suyu 1 lira yaptık. Bunları yaparken, sizler de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın kısıtlama tedbirleri var. Eskiden oluk oluk gelen para şimdi damlayan su şeklinde geliyor. Bu bizim hizmetimize engel değil. Biz ulaşıma destek verdik, annelerimize ücretsiz ulaşımı sağladık. Kent Lokantasını, Halk Ekmeği getirdik. Halk Mandra'yı getirdik, suda indirimi yaptık. Daha da yapacağımız o kadar çok şeyimiz var ki. Biz paramızı harcarken gelip sizlere soruyoruz, muhtarlarıma soruyoruz, nereden başlayalım diye. Muhtarlarımızdan ne talep geliyorsa, paramızı harcarken de onlara soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz.

Mahallenin en büyük sorunun imar olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Yaklaşık 7-8 yıldır yapılmayan imar vardı, bunun bir sebebi vardı; 'Eş, dost, akrabalara yüksek kat vereceğim, öncelikle eş, dost, akrabalar arsa kapatsın, sonra imar uygulaması yapalım' deniyordu. Temmuz ayında başladık, yeni bir imar planı yaptık. Ağustos ayında imar planını askıya çıkarttık. Şahıslardan itiraz edenler oldu. Bu itirazların hepsini tek tek değerlendirdik. Ekim ayı meclisinde de bu itirazların cevaplarını verdik. Şu anda Aralık ayı meclisinde askıdan indi, yalnızca kurum itirazları kaldı. Ocak ayı meclisinde de bu kurum itirazlarına bir daha itiraz gelmezse imarı hayata geçireceğiz. İmarı hayata geçirirken, ben size kalkıp '8-10 parsel bir ada birleşsin 10 kat yapalım' diretmesi asla yapmayacağım. Projelerimiz hazır; birinci alternatifimiz herkes yerinde kalacak 5 kat olacak. Projelerini çizdik. Görsellerini video olarak hazırladık. İkinci alternatif 2-3 kişi birleşin 7 kat verelim. Üçüncü alternatif ise 9-10 kişi birleşsin 10 kat olsun. Bunların da görselini hazırladık. Şimdi meclisteki itirazları bekliyorum. Ocak meclisinden sonra itirazlar gelmezse yine buraya sizlere gelip her şeyi anlatacağım. Bu projeleri burada asılı bırakacağım. Muhtarlarımıza da imza föyü açacağım. 5 kat isteyen, 7 kat isteyen, 10 kat isteyen imza verecek. Vatandaşlardan kaç tane imza gelmiş, 5 kata mı daha çok imza gelmiş, biz oraya hemen 5 kat uygulamasını yapacağız. Mahallenizin nasıl olacağına yer sahibi olarak sizler karar vereceksiniz. Bunun için de sizlerle tüm şeffaflığıyla bu imar sorunu bu şekilde çözmeyi istiyorum. İnşallah Ocak ayı sonunda itirazlar gelmezse muhtarlarımla, sizlerle oturacağız, birlikte karar vereceğiz. Bu işin çözümü ortak aklı oluşturmaktır. Tek akıl bu olacak derse, maalesef Nurlupınar bu halde kalıyor" diye konuştu.

Başkan Durbay: "Verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam ediyoruz"

Mahalle sakinleri ile seçim sürecinde birçok kez bir araya geldiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte yeniden sizlerleyiz. Hem yaptığımız hizmetleri değerlendirmek hem de yenilerini hep birlikte konuşmak için sizlerin huzurunuza geldik. Bizleri yine aynı şekilde karşıladınız. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları başladı. Kreş yerini Büyükşehir Belediye Başkanımız bağışladı, biz de üzerine kreşimizi yapıyoruz. 2 kreşimiz de yine bu mahallelerimizde olacak. Biri Şehir Hastanesi-Spilkent arasında diğeri Doğu Kışla'nın orada olacak. Verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam ediyoruz. Sabrınız ve desteğiniz için de teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Başkan Zeyrek ve Başkan Durbay, mahalle sakinlerini dinledi, sorularını yanıtladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeyrek'ten katılımcı yönetim vurgusu ve imar planı müjdesi - Son Dakika

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