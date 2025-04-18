Zeytinburnu Spor Merkezi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, "Zeytinburnu'nda Avrupa'nın, dünyanın en modern 2 büyük tesisi var. Basketbol Gelişim Merkezi, Avrupa'nın ve dünyanın en modern basketbol tesisi Zeytinburnu'nda, Avrupa'nın en önemli buz adası tesisi yine Zeytinburnu'nda. Yine Zeytinburnu'nda tesis yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeytinburnu ilçesinin Gökalp Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Binası depreme dayanıksız olması sebebiyle tahliye edilip yıkıldı. Boşalan alana ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından Spor Merkezi inşa edildi. Tesisin temel atma töreni 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımlarıyla yapılmıştı. Bugün düzenlenen açılış ve kurdele kesimine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Toplam inşaat alanı 3 bin 33 metrekare, oturumu 600 metrekare olan tesisin zemin katında sağlık ocağı bulunuyor. Bodrum'unda bulunan 2 ve 3'ncü katlar ise spor merkezi olarak kullanılacak. Spor merkezi olarak kullanılacak yerlerin alanı toplamda 2 bin 40 metrekare. Zeytinburnu Spor Merkezi'nde bulunan iki adet fitness salonunda eğitmenlerimiz 16 yaş ve üzeri üyelerin vücut analiz ölçümlerini alıp kişiye özel antrenman programları yazarak eğitim verecek. Zeytinburnu Spor Merkezi içerisinde ayrıca Çok Amaçlı Spor Alanı da bulunuyor. Bu alanda kadınlara özel pilates, 5 - 16 yaş arası öğrencilerimize ise Spor Okulları kapsamında okçuluk, cimnastik, taekwondo, masa tenisi branşlarında eğitimler verilecek.

Açılışta konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu eklediğimiz yeni bir güzelliğin başlangıcı için bir aradayız. Uzun yıllar Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğümüz hizmet verdi. Emniyet müdürlüğümüz depreme dayanıklı hale getirilmesi için yine Zeytinburnu Belediyemiz tarafından tahsis edilen alanda İçişleri Bakanlığımızla birlikte yeni Emniyet Müdürlüğümüz yaptık. Açığa çıkan bu alanı yeni bir imkan yeni bir kapasiteyi değerlendirmek üzere spor merkezi olarak tasarladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bugün hizmete açıyoruz. Buranın toplan alanı 3 bin metrekare, en üst kat kadınlar için fitness salonu, bir altı erkekler için fitness salonu, zeminin bir üstü Zeytinburnu hemşerilerimiz soyal yaşam kafe z kafe olarak hizmet edecek" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Haftanın bu gününde işlerini bırakıp, bu coşkuya şahitlik etmek için geldiklerine göre bu eserlerinde kıymetini biliyorlar. Sayın Bakanım sizin liderliğinizde spora tabana yayılması için okullarımızın tamamında okul spor kulüpleri oluşturduk. 2 bin lisanslı olan öğrenci sayımız 751 bine çıktı. Tabi lisanslı öğrenci olması kıymetli daha önemli olan bunların spor yapması talep edilen bütün malzemeleri 3 bin okulumuzda bizden istenen hangi malzeme varsa sizin bize aktardığınız kaynakla tamamını temin ettik" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizde gerçekten çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Zeytinburnu Spor Merkezi önceki Bakanımız Kasapoğlu döneminde başlamış biz de desteklerimizi devam ettirdik. Şu anda Türkiye'de gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşanıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın dünyanın en modern 2 büyük tesisi var. Bir tanesi Geçen Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı basketbol Gelişim Merkezi, Avrupa'nın ve dünyanın en modern basketbol tesisi Zeytinburnu'nda, Avrupa'nın en önemli Buz Adası tesisi yine Zeytinburnu'nda. Yine Zeytinburnu'nda tesis yapmaya devam edeceğiz. Sayın Valimizle birlikte bir proje gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nu Sokak Sokak bildiğini, gençlik döneminde buralarda futbol oynadığını, hakemlik yaptığını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biraz önce eski dostlarımı gördüm. Buraya yabancı değiliz. Zeytinburnu'nda çok güzel işler yaptık. Evimize geldik, çok güzel bir ortam var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizle güzel projeler yapıyoruz. Burası eskiden emniyet müdürlüğüydü, şimdi spor merkezi oldu" dedi.

Zeytinburnu'nda yapılacak tesislerin olduğunu ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. İstanbul'daki bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli malzeme desteğini veriyoruz. Tesislerimizi açalım, çocuklar gelsin, basketbol oynasın, güreş yapsın, bütün sporlarda aktif olsunlar. Spor yapan çocuğun öz güveni artar. Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek. Dijital bağımlılık olsun, madde bağımlılığı olsun, her konuda biz önleyici taraftayız. Sporla çocukları kötü alışkanlıklara karşı korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de şu anda 11 milyonun üzerinde çocuk yüzme öğrendi. Bu dönemde yapılan havuz sayısı 800. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların spor yapmasını, ülkesini sevmesini, topluma fayda sağlamasını istiyoruz. Yapmamız gereken toplumun dinamik gençlerini spora yönlendirmek. Biz büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Hep beraber ülkemizin sporda da gelişmesini istiyoruz. Bu tesis hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL