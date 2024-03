Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İstiklal Marşı\'nı Anma Mesajı Yayımladı

Yerel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer şu sözlere yer verdi:

"Türk milletinin milli andı, bağımsızlığımızın beyannamesi, milli mücadelemizin ve kahramanlığımızın nakşedildiği milli destanımız olan İstiklal Marşı'nın Gazi Mecliste kabul edilişinin 103. yıl dönümünün gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Şanlı Türk milletinin tarih sahnesine adım attığı ilk günden beri bağımsızlığına ve vatanına olan bağlılığını, birlik ve beraberlik ile tek vücut olarak düşmana ödün vermediğini kadim tarihimizde görmekteyiz. Anadolu'nun yetiştirdiği yüzlerce şairin, milletin gösterdiği kahramanlıklar neticesinde kaleme aldığı şiirler, Türk milletinin en zor anlarında dahi kenetlenerek düşmana geçit vermediğini göstermektedir.

Türk medeniyetinin tarihi, kültürü ve edebiyatı şanlı eserlerle doluyken; milletini vatanına, bayrağına ve toprağına aşkla bağlayan binlerce başyapıtın geleceğine ve özgürlüğüne rehber olduğu aşikardır. İstiklal Harbi'nin sürdüğü vakitlerde Akif'in vatan sevdası ile atan yüreğinden zihnine sirayet eden sözleri, kahraman Türk askerinin cephelerde gösterdiği azim ve mücadelesi ile birleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlü iradesi ve kati kararlılığının kaynağını oluşturmuştur.

Milli mücadelenin yurdun dört bir yanında topyekün canla başla devam ettiği anda kalemiyle, bedeniyle ve ruhuyla mücadelesini ortaya koyan Milli Şairin; yoklukla da savaştığı acı dolu günlerde 'memlekete hizmet edin' nasihati bir an dahi unutulmamalıdır. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli değerlerimize her daim sahip çıkmak, her birimizin gür sesi ve ortak vicdanı olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza etmekle mümkündür.

Vatan ve bayrak sevgisinin sembolü, ruhu millet ve Anadolu aşkı ile çarpan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelemizin tüm aziz kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum." - ZONGULDAK