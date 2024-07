Şehit Akif Altay\'ın oğlu: Varlığım Türk varlığına armağan olsun

3.Sayfa

Burdur'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan Şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay; "Babamızın şehit olmadan önce dinlediği ve bize vasiyeti gibi olan son türkü 'Bayağımı yere düşürmeyin sakın' olmuştu. O halde Şehit Akif Altay ve bütün aziz şehitlerimiz için şimdi de sözü ben veriyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında düzenlenen hain darbe girişiminin engellenmesinin 8. yılında Burdur'da şehitleri ve gazileri anma programı düzenlendi. Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 100 metre Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Cumhuriyet Meydanı'nda ki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Babamın bize vasiyeti gibi son türküsü "Bayrağımı yere düşürmeyin sakın"

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F16 uçağıyla düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay programda Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bayrak ki onun gölgesi bozkurtları toplar. Bayrak ki bütün kaybedilen yurtları toplar." sözleriyle başladığı konuşmasında; "Bu dizelerle başlamamın sebebi babamın bizlere adeta vasiyeti gibi olan son dinlediği türküsüdür. "Bayrağımı yere düşürmeyin sakın!" Ömrünü adeta Polis Özel Harekat'a adayan babama her göreve gidişinde bu sefer olsun gitme dediğimizde adım yazıldı bir kere derdi. Yazıldı, bayrağımızın ilmek ilmek kanlar ile işlendiği yere, yerlerin hakimi göklere. Bir gece olur üstümüzü örter şehit olmaya giderdi. Belki bir ay belki birkaç ay. Kavuşacağımız günleri beklerdik. Geldiğinde ise bayram estirirdi. Sarılırdı kocaman, evinde dört dolanırdı. Fakat bir an olsun derin düşüncelere dalardı. Sorduğumuzda çoğu zaman cevap bile veremezdi. Çok zor bir süreçti, ona giderken, morga giderken, namazını kılarken, ilk toprağını atarken. O sonsuz varlığın kendisini sonsuzluğa uğurlarken. Fakat o gülüyordu. Dudaklarında alabildiğine bir gülümseme vardı. Ellerini de bize doğrultmuş 'Gidiyorum sonsuzluğa, beni de öyle gülümserken karşılayacaklar elbet. Öpün elimden. Şimdilik sonsuz bir veda' diyordu. O öğretti bize bu vatan için göz kırpmadan öne atılmayı. Bu vatan için vatan toprağını kanımızla sulamayı. Bu ezanlar için dimdik durmayı. Çünkü Mustafa Kemal'in de dediği gibi 'Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.' O halde şehit Akif Altay ve bütün aziz şehitlerimiz için şimdi de sözü ben veriyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun." dedi.

7'den 70'e her kesimin katıldığı programda Burdur Valisi Dr. Türker Öksüz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz da birer konuşma yaptı.

Allah birliğimizi bozmasın, Türk'ü korusun ve yüceltsin

Vali Dr. Türker Öksüz konuşmasında; "Necip Türk milleti için 15 Temmuz 2016 tarihi bu nevi bir milat, bir mihenktir. Sureti haktan görünerek on yıllar boyunca kutsal değerlerimizi istismar etmekten çekinmeyen FETÖ'nün kamuflaj giymiş militanları, son ve akıl almaz bir cüretle bağımsızlığımıza kast etme teşebbüsünde bulunmuşlardır. Üç bin yıllık tarihimizde bize düşmanlık etme cesareti gösterebilenlerin bildiği ve fakat akıl tutulması yaşayan bu güruhun ön göremediği şey damarlarında Türk kanı taşıyan aslanların ve havsaların vatan uğruna can alıp can vermeye daima hazır olma hasletiydi. Cümle cihan bilir ki savaş Türk'ün düğünüdür. Şerefle ölmeyi, ayağında prangayla korkakça yaşamaya yeğ tutan milyonların, 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim' diyerek akın akın sokaklara dökülüşünü hatırlayın. O gece aralarında, yıllarını Terörle Mücadeleye adamış hemşehrimiz Özel Harekat Polisi Şehit Akif Altay'ın da bulunduğu 252 vatan evladı şehadetle, 2196 vatan sevdalısı ise gazilik payesiyle şereflendi. Sekiz sene önce mukaddesatı uğruna şehit düşen 252 vatan evladını tekrar rahmetle anıyorum. Allah onlardan ebeden razı olsun. Bedir, Uhud, Kerbela, Malazgirt, Sarıkamış, Çanakkale ve tüm milli mücadele şehitlerine komşu eylesin. Gazilerimizi ve hayasız haine dur diyebilmek için elinde bayraklarla meydanlara dökülen milyonları da sevgi ve saygıyla selamlıyor, böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Allah birliğimizi bozmasın, Türk'ü korusun ve yüceltisin!" ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sancak koşusuna katılan sporcular tarafından getirilen sancak Vali Dr. Türker Öksüz'e takdim edilirken koşuda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı İl Müftülüğü İlahi Grubu tasavvuf musikileri dinletisi, Halk Şairi Hüseyin Yıldız'ın 15 Temmuz Destanı şiiri dinletisi, 15 Temmuz Otuz Kuş temalı oratoryo gösterisi, Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenlerinin saz ve ses sanatçılarının kahramanlık türküleri konseri ile devam etti. Saat 00.13'te tüm camilerde sala okunurken vatandaşlar tarafından gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutuldu.