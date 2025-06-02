Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi

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Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi
02.06.2025 18:42
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Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi
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Karadağ'ın Budva kentinde tatil yapan 19 yaşındaki Sırp sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, reklam karşılığında ücretsiz olarak paraşüte binme teklifini kabul ederek 50 metre yükseklikten Adriyatik Denizi'ne atladı. Ancak havadayken panik atak geçiren genç fenomen, emniyet kemerini çözünce feci şekilde can verdi. O anlar, Radonjic'in vücut kamerasına yansıdı.

Karadağ'ın Budva kentinde tatil yapan 19 yaşındaki Sırp sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 50 metrelik yükseklikten paraşütle Adriyatik Denizi'ne atladı.

19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü 50 metre yükseklikten yere çakıldı

PANİK ATAK GEÇİRDİ, GÜVENLİK KEMERİNİ ÇÖZDÜ

Ancak Radonjic, havadayken panik atak geçirdi. Paraşütün kayışlarından destek alarak kendini yukarı çekmeye çalışan genç fenomen, sonrasında panikle emniyet kemerini çözdü. Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde kadının baş aşağı devrildiği görüldü.

19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü 50 metre yükseklikten yere çakıldı

DÜŞMEDEN HEMEN ÖNCE BAĞIRMIŞ

O sırada plajda olan görgü tanıkları, Radonjic'in düşmeden hemen önce, "Beni aşağı indirin" diye bağırdığını söyledi. Genç kadını bulmak için bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri geçen çarşamba günü Radonjic'in öldüğünü teyit etti.

19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü 50 metre yükseklikten yere çakıldı

REKLAM KARIŞILIĞINDA KABUL ETMİŞ

Karadağ basını, Radonjic'in yerel bir turizm acentesinin reklam karşılığında ücretsiz olarak paraşütle atlama teklifini kabul ettiğini ve bu nedenle kendisini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktığını yazdı.

19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü 50 metre yükseklikten yere çakıldı

İNTİHAR İHTİMALİ

Öte yandan, Tijana'nın intihar etmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi. Ancak yakınları ise böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadıklarını ifade etti.

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Son Dakika 3.Sayfa Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tihacum66:
    acirsam namerdim ?? 57 29 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Dunya bir pislikten daha kurtulmus, darisi diger pisliklerin basina 55 30 Yanıtla
    768107:
    senden yani 0 1
  • Ali Kublay:
    Tam bir fenomen olmuş 46 15 Yanıtla
  • Aydın:
    Bu 19 yaşındaysa bende 98 33 6 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Şu kendine fenomen, influencer diyenlere hiç acimiyorum. Bir de selfie çekerken ölenlere. 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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