Karadağ'ın Budva kentinde tatil yapan 19 yaşındaki Sırp sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 50 metrelik yükseklikten paraşütle Adriyatik Denizi'ne atladı.
Ancak Radonjic, havadayken panik atak geçirdi. Paraşütün kayışlarından destek alarak kendini yukarı çekmeye çalışan genç fenomen, sonrasında panikle emniyet kemerini çözdü. Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde kadının baş aşağı devrildiği görüldü.
O sırada plajda olan görgü tanıkları, Radonjic'in düşmeden hemen önce, "Beni aşağı indirin" diye bağırdığını söyledi. Genç kadını bulmak için bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri geçen çarşamba günü Radonjic'in öldüğünü teyit etti.
Karadağ basını, Radonjic'in yerel bir turizm acentesinin reklam karşılığında ücretsiz olarak paraşütle atlama teklifini kabul ettiğini ve bu nedenle kendisini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktığını yazdı.
Öte yandan, Tijana'nın intihar etmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi. Ancak yakınları ise böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadıklarını ifade etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi - Son Dakika
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