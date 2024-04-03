29 kişinin can verdiği gece kulübünün son hali! Her şey küle dönmüş

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İstanbul Valiliği, Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünün büyük yangın sonrası görüntülerini paylaştı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat kaynaklı çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kulübün eski hali

BÜTÜN MALZEMELER ALEVLERE TESLİM OLMUŞ

İstanbul Valiliği, yangın faciası sonrası çekilmiş görüntüleri paylaştı. Gece kulübü içerisinde çekilen görüntüle oluşan tahribatı gözler önüne serdi. Görüntülerde, gece kulübünün bulunduğu katın bütün alanlarında etkili olan yangın sonrası içeride bulunan malzemelerin de zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

İşte gece kulübünün son hali;