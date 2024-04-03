Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti, gece kulübünün geçmişi soru işaretleri yarattı

Beşiktaş'taki yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi 1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle, daire sakinlerinin şikayetçi oldukları da belirtildi. Masquerade kulübüyle ilgili geçmişte yaşanan silahlı saldırılar ve cinayetler de ortaya çıktı. Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium'du. Bu mekân, 1500 kişilik kapasitesiyle öne çıkarken, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilemişti.
Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.
Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.
2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.
Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti, gece kulübünün geçmişi soru işaretleri yarattı - Son Dakika
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Diyarbakır'da 1 Nisan'da mahkeme çıkışı takip ettiği Sevda Meşe'yi (34) ve yanındaki Mehmet Sadıç'ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren Adem Meşe (35) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adem Meşe'nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden Alparslan Salih Derelioğlu, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlattı. İşyeri sahiplerine 5 Nisan 2024'e kadar tabelalarını kaldırmaları uyarısı yapıldı.
Ankara Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde atıl lastiklerin bulunduğu bir alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Siyah duman başkentin kilometrelerce ötesinden görülüyor. Yangın 3 iş yerine sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Lastikler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırılıyor.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazının kabul edilmesinin ardından yeniden gerçekleştirilen oy sayımı sırasında dışarıda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekipleri tarafından büyümeden son bulurken, partililer arasındaki tansiyonun zaman zaman yükseldiği öğrenildi.
ABD'nin New York eyaletinde 10 yıl önce başına cam kapı düşen kadının açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, kazadan sonra yaralanan kadına 35 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?