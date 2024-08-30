30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te törenler ile kutlanmaya başlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te törenler ile kutlanmaya başlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris\'te törenler ile kutlanmaya başlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu, tebrikat programı ve geçit töreniyle kutlandı. Törenlere Marmaris Kaymakamı, Belediye Başkanı, askeri yetkililer, milletvekili ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, fener alayı ve halk konseriyle sona erecek.

30.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu, Kaymakamlık binasından düzenlenen tebrigat programı ve geçit töreniyle kutlanmaya başlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıldönümü tüm ülkede olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Sabah Marmaris Atatürk Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Marmaris Kaymakamlığı, Aksaz Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Nurullah Kaya ve beraberindekiler kaymakamlık binasına geçerek tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından törenler Atatürk meydanı ve Ulusal Egemenlik caddesi üzerinde devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan araç üzerinde, geçit töreni için hazırlanan personeli, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Aksaz Deniz Üs komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından,şiirler okundu, Aksaz Askeri Bandosu konseri ile devam eden tören Jandarma, Aksaz Deniz üssü, Emniyet personeli, okullar ve spor kulüplerinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mustafa Karahasanoğlu, MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksek okulu müdürü Doçent. Dr. Zehra Türk, MSKÜ Muğla Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu müdürü Dr. Fatih Mehmet Demir, Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, ilçedeki kurum ve kuruluş Müdürleri, Gazi ve şehit yakınları, STK lar ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da katılım sağladı.

Ayrıca bugün TCG İmbat Askeri Gemisi ve TCSG 904 askeri hucüm bot serisi gemi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri dahilinde bugün saat 17.00' a kadar ziyaret edilebilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler dahilinde bu akşam saat 21.00'de Atatürk caddesi Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayı başlayıp Atatürk Meydanı'nda son bulacak. Fener alayının akabinde saat 21.30'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek halk konseriyle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Marmaris, 3-sayfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te törenler ile kutlanmaya başlandı - Son Dakika

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