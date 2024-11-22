35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti - Son Dakika
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35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 35 yıllık komşusu tarafından evi soyulan Ahmet Sağlam'ın yaşadığı hırsızlık olayı şaşkınlık yarattı. Evlenme hazırlığında olan Sağlam'ın evine duvarı kırarak giren komşusu, tüm eşyaları çaldı ve duvarı tekrar sıvayıp gitti. Çalınan eşyalar arasında televizyonlar, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar ve küçük ev aletleri bulunuyor. Hırsızlık olayının ardından komşusu kayıplara karıştı. Polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

22.11.2024 15:32  Güncelleme: 15:44
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. 35 yıllık komşusu duvarı kırdı ve bütün eşyaları çaldıktan sonra duvarı tekrar sıvayıp gitti.

İlçeye bağlı Postacılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), gece-gündüz demeden çalışarak evine yeni eşyalar aldı. 2025 Şubat ayında dünya evine girmeye hazırlanan Sağlam'ın hiçbir eşya eksiği kalmadı.

35 Yıllık Komşudan Akılalmaz Hırsızlık: Duvarı Kırdı, Eşyaları Çaldı, Sıvayıp Gitti

DUVARI KIRDI, BÜTÜN EŞYAYI ÇALDI

İddialara göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., şeytanın aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Balyozla önce kendi duvarını kıran şüpheli, daha sonrada evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evin içerisinde ne varsa açtığı duvardan kendi evine taşıdı.

35 Yıllık Komşudan Akılalmaz Hırsızlık: Duvarı Kırdı, Eşyaları Çaldı, Sıvayıp Gitti

DUVARI ÖRÜP SIVADI, KAYIPLARA KARIŞTI

Evdeki; iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizelere kadar bir evde olabilecek her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., daha sonrada evin duvarını örüp sıvadı, mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı.

Eve gelen Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi ise neye uğradığını şaşırdı. Önce aile bireyleri eve geldi, sonrada polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.

35 Yıllık Komşudan Akılalmaz Hırsızlık: Duvarı Kırdı, Eşyaları Çaldı, Sıvayıp Gitti

"BİZİM 35 SENELİK KOMŞUMUZ"

Ahmet Sağlam'ın kardeşi Ali Sağlam (25), sıvalı duvarı gördüklerinde komşularından şüphelendiklerini, polisle diğer eve girdiklerinde duvarın kırık olduğunu anlattı.

800-900 bin TL zararlarının olduğunu anlatan Ali Sağlam, "Olay tahmini olarak 15-16 gün önce oluyor. Kız kardeşim havalandırmak için eve geliyor. Daha sonra bize haber verdi. Yan binadan duvarı kırmış, zaten kendisi yan tarafta oturuyor. Eşyaları çalıyor, kırdığı duvarı daha sonra örüp sıvıyor ve arka balkondan kaçıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, iki tane koltuk takımı, iki tane televizyonumuz gitti. Bizim 35 senelik komşumuz. Biz hiç beklemiyorduk böyle şeyler ondan. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Sadece biz değil, bütün mahalle şok içerisinde. Hala inanamıyoruz onun yaptığından. Kendisi bana ulaştı, ben hiç cevap vermedim. Şikayetçi olduk. Parmak izleri falan hepsi alındı" diye konuştu.

İzmir polisi, şimdi her yerde şüpheli konumdaki komşu F.C.'yi arıyor.

35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

Ahmet Sağlam, Bayraklı, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Samet Kaya:
    En azından geri sıvamış?? 5 0 Yanıtla
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