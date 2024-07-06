Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada

Geniş Video İzle

Güney Karolinalı 41 yaşındaki Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti. McGrew, bir mahalle partisinde Sam Amca kostümüyle dans ederken eşi tarafından kaydedildi. Sarhoş olduğu belirtilen McGrew, gösteriş yapmak amacıyla havai fişeği şapkasının üzerine yerleştirdi. Patlamanın ardından olay yerine gelen polisler, McGrew'i yolun ortasında ölü buldu.

06.07.2024 10:50  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

41 yaşındaki Güney Karolinalı baba Allen Ray McGrew, 4 Temmuz'u kutlarken başına büyük bir havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. McGrew, Summerville'deki bir mahalle partisinde Sam Amca kostümüyle dans ederken eşi Paige tarafından kaydedildi. Tanıklar, McGrew'in sarhoş olduğunu ve gösteriş yapmak amacıyla havai fişeği şapkasının üzerine yerleştirdiğini belirtti.

YOL ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU

Patlamanın ardından olay yerine gelen polisler, McGrew'i yolun ortasında ölü buldu. Yerel adli tabip, patlamanın büyük bir kafa travmasına yol açarak anında ölümüne neden olduğunu açıkladı. Paige, kocasının çok çalışıp çok eğlendiğini ve bu bayramı çok sevdiğini ifade etti. "Allen, bu bayramı çok severdi. O bir vatanseverdi, oğluyla gurur duyuyordu ve yeni gelinine kavuşacağı için çok heyecanlıydı."

McGrew, oğlunun nişanını kutlamak için içki içmeyi planlıyordu ve bu özel günde yeni birSam Amca kostümü giymişti. Komşuları, onu her zaman yardıma hazır, nazik bir insan olarak tanımladı. Olay, Dorchester County Şerif Ofisi ve Adli Tabip Ofisi tarafından soruşturuluyor.

41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti
41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti
41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti
Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Çarman: Sam amacına kavuşmuş. 1 0 Yanıtla

10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement