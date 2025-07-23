6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı - Son Dakika
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6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı

6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
23.07.2025 14:09
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İngiltere'de yaşayan Natashia Artug ve altı yaşındaki oğlu, Mauritius Adası'ndaki tatilleri sırasında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Çocuğun valizinden 14 kilo esrar çıkarıldı. Aynı uçakta bulunan 7 kişi daha, toplamda 161 kilo esrarla yakalandı. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 1.6 milyon sterlin.

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Natashia Artug, altı yaşındaki oğluyla birlikte tatile gittiği Mauritius Adası'nda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şoke eden olayda, küçük çocuğun valizinden 14 kilo esrar çıktı!

Yetkililere göre, valizde şeffaf poşetlere sarılmış 24 paket esrar bulunuyordu. Olay sadece bununla sınırlı değil. Aynı uçakta bulunan 7 kişi daha, toplamda 161 kilo esrarla yakalandı. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 1.6 milyon sterlin (yaklaşık 67 milyon TL).

Natashia, iddiaya göre, uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit edilerek bu seyahate zorlandı. Yardım kuruluşu Justice Abroad'a göre genç kadın, bu tehlikeli yolculuğa istemeyerek çıktı ve çantalarda uyuşturucu olduğunu bilmiyordu.

Gözaltına alınanlar arasında Natashia'nın erkek arkadaşı, 38 yaşındaki Rumen vatandaşı Florian Lisman da var. Onun valizinde de 32 paket esrar, bir iPhone ve bir miktar para bulundu.

Aynı uçaktaki diğer İngiliz yolcuların da her birinin valizinde 30'un üzerinde uyuşturucu paketi tespit edildi. Hepsi Londra Gatwick Havalimanı'ndan Mauritius'a gelen British Airways uçağında seyahat ediyordu.

Şoke eden bir detay daha ortaya çıktı: Tüm şüphelilerin valizlerinde Apple AirTag konum takip cihazı vardı. Yetkililer, bu cihazların uluslararası uyuşturucu çeteleri tarafından paketleri izlemek için kullanıldığını düşünüyor.

Mauritius polisi, küçük bir çocuğun valizinin uyuşturucu taşımak için kullanılmasıyla ilgili şu ifadeyi kullandı:

"Bu olay insanlık dışı ve mide bulandırıcı. Yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadık."

Altı yaşındaki çocuk ise olayın ardından İngiltere'ye gönderilerek babasına teslim edildi.

Natashia'nın yasal masrafları için destek toplayan Justice Abroad, genç kadının fibromiyalji hastası, üniversite okuyan ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak isteyen yalnız bir anne olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tehditlerle Mauritius'a gitmeye zorlandı. Uyuşturucu taşıdığını bilmiyordu. Şimdi çocuklarından ayrı bir şekilde, yurt dışında hapisle karşı karşıya."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayı doğrulayarak şunları söyledi:

"Mauritius'ta tutuklu bir İngiliz vatandaşa destek sağlıyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz."

6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı

İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı - Son Dakika
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