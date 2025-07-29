7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor - Son Dakika
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7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

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7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
29.07.2025 08:34
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7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
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Karabük'te 7 gündür süren orman yangını şehir merkezine ulaştı. Bazı yerleşim yerlerini alevler sararken Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Ayrıca Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'ni de alevler tehdit ediyor.

Karabük'te 23 Temmuz'da başlayan yangına müdahale devam ederken, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kahyalar köyünde yeni bir yangın çıktı. Bölgede bazı mahalleler boşaltıldı. Bursa Orhaneli'den Harmancık'a ilerleyen ve etkisini artıran yangına ise yüzlerce araç ve binden fazla personelle müdahale sürüyor.

KARABÜK YANGINI 7. GÜNÜNDE MERKEZ YAKLAŞTI

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz günü saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde aynı gün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların yaşandığı kentin merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkisinde saat 19.00 sıralarında yeni bir orman yangını daha çıktı.

7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

BURSA'DA 1500'E YAKIN PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor.

7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

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Son Dakika 3.Sayfa 7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taylan Özgür:
    22 yıldır süren iktidarıda halkı tehdit etmeye başladı ne tesadüf demi 17 14 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Akp-Mhp İktidarı Göz Göre Göre Tüm Ormanları, içindeki, Hayvanları, Tarlaları, Zeytinlikleri YAKIYOR ve Bunu Asker, Polis, Savcılarda Biliyor.. Bunlara Dur Diyecek Helal Süt Emmiş ORDUMUZ, EMNİYETİNİZ, SAVCILARIMIZ 3 3 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Göstermelik Söndürme Çalışmaları ile Ormanlar Yanıyor Biri Bitmeden Biri Başlıyor Nerede Bu Ülkenin Savcıları, Paşaları, Emniyet Güçleri, Siyasi Partileri NEREDE??? El Birliği ile Ülkeyi Yok Etme Kararımı Aldınız. Vatan Sizin Değilmi????? 3 1 Yanıtla
  • ramazan koçak:
    “Ülkemiz ekonomik kriz ve yangınla mücadele ediyor. 8 uçak ve 3 helikopter Cumhurbaşkanlığı'na tahsisli bulunurken, Bakanlıklar, Genelkurmay, Emniyet'e ait VİP uçaklarla birlikte bu sayı 15-16'ları buluyor. İhtiyaç dışı uçaklar satılarak, şu zor dönemde 83 milyon için kullanılmalı. Bu krizde yapılması gereken, VİP uçak sayısını azaltmaktır. Türkiye, dünyanın en fazla VİP uçağına sahip ülkesi. Bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor.'' Aralarında Katar Emirliği’ne ait olan ve cumhurbaşkanına hediye edilen 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8i tipi uçağın da bulunduğu uçakların her birinin yıllık bakım giderinin ise 800 bin dolar olduğu iddia ediliyor. Uluslararası yardım istenmeli 2 0 Yanıtla
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