7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

Karabük'te 23 Temmuz'da başlayan yangına müdahale devam ederken, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kahyalar köyünde yeni bir yangın çıktı. Bölgede bazı mahalleler boşaltıldı. Bursa Orhaneli'den Harmancık'a ilerleyen ve etkisini artıran yangına ise yüzlerce araç ve binden fazla personelle müdahale sürüyor.

KARABÜK YANGINI 7. GÜNÜNDE MERKEZ YAKLAŞTI

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz günü saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde aynı gün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların yaşandığı kentin merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkisinde saat 19.00 sıralarında yeni bir orman yangını daha çıktı.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

BURSA'DA 1500'E YAKIN PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor.

Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.