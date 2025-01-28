78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş - Son Dakika
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78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

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Bolu'da 78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi Kadir Özdemir'in denetim raporunda ciddi eksiklikler olduğunu itfaiye içinden öğrenince durumu yönetime ilettiği ancak otelin genel müdüründen "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, denetimi iptal ettirelim" yanıtını aldığı öğrenildi. İptal dilekçesinin 24 Aralık'ta verildiği sadece bir gün sonra denetimin iptal edildiği ortaya çıktı.

28.01.2025 08:42
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın yüreklerde bıraktığı yangın sürerken Grand Kartal'ın muhasebecisi Kadir Özdemir, otel ile yangın sistemlerinde 8 kusur tespit edip gizleyen belediye arasındaki iş birliğini anlattı. Kartalkaya'daki faciadan günler önce otelin denetlenmesi için belediyeye başvuran muhasebeci, otelin genel müdürü "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, yapabiliyorsak denetimi iptal ettirelim" demesi üzerine başvuruyu iptal ettirdi.

BELEDİYE İLE OTEL YETKİLİLERİNİN İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebe biriminde yönetici olan Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.

Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki yangın denetim başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanmış ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne sunulmuştu.

78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

"SEDAT GÜLENER 'İPTAL DİLEKÇESİ VERİN' DEMİŞ"

Kadir Özdemir "Bolu Belediyesine yazdığım dilekçeyi ibraz ederken sözlü olarak 'Burası kafe için olacak' dememe rağmen dilekçede bu hususa yer verilmemiş olduğundan, bir süre sonra otele belediyeden görevliler geldi ve bütün otele detaylı inceleme yaptılar. Denetim raporunun olumsuz olduğunu C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın itfaiyeden sorumlu dayı oğlu Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel Genel Müdür Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi" ifadesinde bulundu.

78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

BİR GÜN SONRA OTEL DENETİMİNİ İPTAL ETTİLER

Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar da tutuklandı. Tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Kadir Özdemir, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Aralık, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • RotasizGassal:
    Giden canlar geri gelmez ama vefat edenlerin yakınlarına yüklü bir tazminat ödenmeli. 101 3 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    işlerin nasıl yürüdüğü kapalı kapışar arkasında ne dolaplar döndüğü çıkıyor ortaya. sadece orda değil. ülke bal tutan parmağını yalar ülkesi olmuş. bi mevkiye geldiysen nimetlerinden faydalanacaksın ülkesi olmuş. itibardan tasarruf olmaz ülkesi olmuş. 78 0 Yanıtla
  • Halit null:
    tutuklananlar arasında ne devlet görevlisi var ne de turizm bakanlığından kimse.ve hiç kimse de bunu sorgulanıyor.uygun değilse devlet kapatması gerekmiyor mu? 53 16 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hiçbir patron ve işveren güvenlik'de dahil paracıklarına kıyamazlar onlar için başkasının hayatı onların parasından daha önemli değildir 49 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Kapitalizimde insanda insan hayatıda önemsizdir tek amaç ve tek kutsal paradır daha çok kazançdır.depremlerde ölenlerde kapitalistlerin daha çok kazanma hırsı ve malzemeden çalması yüzündendir.insanlığın tek gercek kurtuluşu eşitlikci halkcı düzendedir bunun adıda sosyalizimdir. 13 3 Yanıtla
  • Ufuk Kalkan:
    Adam vergi bile ödemiyor belliki iktadarla arasi çok iyi para gider diye turizm bakanliği denetimini bile iptal ettiriyor arkadaş 5 0 Yanıtla
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