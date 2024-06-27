ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla çarptığı kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Eylem Tok'la ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Yazıda Tok'un ''suçluyu koruma'' ve ''delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlarının iade talebini karşıladığı belirtildi.

27.06.2024 18:59
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1 Mart 2024 gece saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimurun annesi Eylem Tok'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok'un Türkiye'ye iadesi için harekete geçti.

"2 SUÇ DA İADE İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI KARŞILIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderdi

"YENİ BİLGİLER TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Açıklamada, "Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı" denildi.

Bakanlıktan Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney'e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderdi

SÜRECİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan "suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme"nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderdi

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok\'un Türkiye\'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beykozlu: Ya göndermezler gelse burda serbest bırakırlar orda yargılansın en dogrusu. Adalet var orda 34 8 Yanıtla
    ismail engin oruncak: Vallahi kardeşim haklısın. Burada 3 ay sonra dışarıda. Bir de konforlu yatar paşa. 25 2
  • Mehmet Yılmaz: tam 4 aydır aynı haber başka haber yok medyada eylem tok 15 1 Yanıtla
  • Ankara null: cocuga hicbirsey yok o serbest kalacak 6aya 0 0 Yanıtla

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