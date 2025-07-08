Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan'ın tutuklama talebi detayları ortaya çıktı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında tutuklama talep edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında hakkında tutuklama talep edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da bulunduğu şüphelilere ilişkin detaylar Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği sevk yazısında ortaya çıktı.

Karalar'ın hak ediş ödemeleri kapsamında haksız para talebinde bulunduğu aktarıldı

Sevk yazısında, şüpheli Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firma sahibi Baki N. ile görüştüğü ve hak ediş ödemeleri kapsamında haksız para talebinde bulunduğu, sonrasında bu konuyu belediyenin temizlik işlerinden sorumlu çalışanı Özcan Z. ile görüşmeleri gerektiğini belirterek firma yetkililerini Özcan Z.'ye yönlendirdiği, firma yetkililerinin Özcan Z. ile yaptığı görüşme sonrasında farklı birçok tarihte İstanbul ve Adana'da Özcan Z. ile tanıkların buluştuğu hesaplarına gönderilen paranın bankadan çekilerek Özcan Z.'ye elden teslim edildiği aktarıldı.

Karalar'ın baskıyla maddi menfaat elde ettiği belirtildi

Şüpheli Baki N. ile bazı tanıkların yaklaşık 6-7 sene önceki eylemleri kurgulamış olmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığının belirtildiği sevk yazısında, para verdiklerine ilişkin kayıtları o dönem tuttukları, aksi halde üzerinden uzun zaman geçen bu eylemleri hatırlamalarının mümkün olmayacağı, şirket hesabından tanıklara gönderilen veyahut çekilen çok sayıda para olabileceği ancak hangi paranın, hangi tarihte ve kime verildiğini kişi ve zaman olarak somutlaştırmaları dikkate alındığında paraların verildiği an buna ilişkin kayıtları tuttukları ve bu şekilde tespitleri yapıp Savcılığa bildirdikleri kaydedildi. Şüpheliler Zeydan Karalar ile Özcan Z.'nin şirket yetkililerinden hak ediş ödemeleri kapsamında yaptıkları baskıyla maddi menfaat elde ettikleri ve bu haliyle 'irtikap' suçunu işledikleri aktarıldı.

Kayhan'ın belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan maddi menfaat elde ettiği belirtildi

Sevk yazısında, Ceylan Kayhan'ın Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olduğu, gerek şahsi hesabına gerekse de elden belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan maddi menfaat elde ettiği, her ne kadar yüklenici firma yetkilisi tanık 'Belediye Başkanı ile görüştüğünü, kendisini başkan yardımcısına yönlendirdiğini' belirtmiş ise de şüpheli Abdurrahman Tutdere'nin beyanında şirket yetkilisini tanımadığını ifade etmesi, şüpheli Ceyhan Kayhan'ın ise İzmir'de elden para teslim alması, şahsi hesabına para transfer ettirmesi, Adıyaman'da bulunan bir firmaya, yüklenici firma yetkilisine ödeme yaptırması ve ödemeyi yapan kişinin tanık olarak alınan ikinci ifadesi sırasında Adıyaman'a yazılan talimattan haberinin olması ve tanığı Savcılıkta bulunduğu esnada ısrarla araması dikkate alındığında Ceyhan Kayhan yönünden iddialar bakımından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, şüpheli Ceyhan Kayhan'ın hak ediş ödemeleri kapsamında firma yetkililerini para vermeye zorladığı, bu kapsamda maddi menfaat temin ettiği ve bu haliyle 'irtikap' suçunu işlediği kaydedildi.

Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi ve bacanağı üzerine lüx daireler alındığı tespit edildi

Şüpheliler Kazım Gökhan Y., Burak K. ve Rabil A.'nın eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği mal varlıklarını üzerlerine yaparak aklamaya çalıştıklarının aktarıldığı sevk yazısında, Rabil A. üzerine 'Audi S8' marka aracın olduğu, aracı Rıza Akpolat'ın kullandığı, Rabil A. üzerine alınan taşınmazda Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Ö.'nün oturduğu, Rıza Akpolat'ın kayınçosu Kazım Gökhan Y. üzerine alınan lüks rezidans dairesinde Rıza Akpolat'ın oturduğu, Akpolat'ın bacanağı Burak K. üzerine İstanbul'un en lüks sitelerinden olan Acarkent isimli sitede dubleks villa alındığı ve villanın boş durduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu araç ve taşınmazların hepsinin parasının banka hesaplarında bulunmadığının belirtildiği sevk yazısında, nakit olarak ödemeler yapıldığı kaydelidi. Burak K. hesabından Acarkent'te bulunan villa için gönderilen 25 milyon liranın şüpheli tarafından hesaba yatırıldığı, satıcının hesabına gönderildiğinin tespit edildiği ancak bu paranın öncesine ait kaynağının belli olmadığı ve evinde bulunan dövizleri bozdurup hesabına yatırdığını iddia ettiği aktarıldı. Yazıda ayrıca, 25 milyon liraya aldığını iddia ettiği taşınmazın bulunduğu sitede bu paraya ya da bu paranın iki katına aynı tip villayı almanın mümkün olmadığının emlak sitelerinden görüldüğü, Rıza Akpolat'ın arkadaş ve kayın hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile almış olduğu taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığının kaynağını aklamaya çalıştığı ve şüphelilerin de Akpolat'ın bu eylemine iştirak ettikleri belirtildi.

Sevk yazısında açıklanan nedenlerle şüpheliler Zeydan Karalar, Ceyhan Kayhan ve Özcan Z.'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan, Burak K., Kazım Gökhan Y. ve Rabil A.'nın ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanması talep edildi. - İSTANBUL