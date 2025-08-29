Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı
29.08.2025 15:13  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı
Haber Videosu

Adana'nın Kozan ilçesinde ev sahibi Yener R., anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla dövdü. Kavga sonrası evinde fenalaşan Başak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ev sahibini yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

EV SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, kiracı, adana, Kozan, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor 11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi ABD Büyükelçisi Barrack tepki çeken ifadeleri için özür diledi
Yemen’de şiddetli yağış ve fırtınalar 46 bin kişi etkiledi Yemen'de şiddetli yağış ve fırtınalar 46 bin kişi etkiledi
Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu Kuşadası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
İsrail’den Yemen’in başkentine hava saldırısı İsrail'den Yemen'in başkentine hava saldırısı

15:05
Meclis’teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı
Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı
15:00
Bakan Fidan, TBMM’den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
14:55
Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’ne giriş yaptı
Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı
14:47
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı
14:27
TEKNOFEST’te tartışma yaratan görüntü “Ne var bunda“ diyen de var, eleştiren de
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
14:27
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
14:15
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze’ye BM güçleri gönderilmeli
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli
13:42
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
13:26
İsrail topyekün işgali başlattı Havadan vurulan Gazze’den ilk görüntüler
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
13:15
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 15:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.