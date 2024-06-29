Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri - Son Dakika
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Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

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Adana'da 1 çocuk annesi eşini öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra polislere teslim olmayı reddedip bacağından vurulan ve o halde olay yerinden kaçan uzman çavuş Gökhan Çelik, boş bir evin damında yakalandı. Çelik ilk ifadesinde, "Anlaşamıyorduk. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dedi.

29.06.2024 12:08  Güncelleme: 12:19
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Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı spor eğitmeni Murat Akdöker'i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (27) yakalandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.

YARALI HALDE KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da Öğretmen Eşi Öldürüldü, Uzman Çavuş Yakalandı

BOŞ EVİN DAMINDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Gökhan Çelik'in, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'da Öğretmen Eşi Öldürüldü, Uzman Çavuş Yakalandı

"PANİK HALİNDEYDİM, TARTIŞMA BÜYÜDÜ"

Emniyete götürülen Gökhan Çelik'in ifadesinde, "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dediği öğrenildi. Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • hasan h. Bey: mevzu ekonomiktir.ekonominin kotu olmasinin sebebide apk hukumeti rte dir 43 89 Yanıtla
    Erkan Çakır: öğretmen ve uzman maaşlarından haberiniz yok galiba 62 19 Mehmet Demirci: Başınıza taşdüşse reisten Allahla aranızı düzeltin rıskı veren odur 53 22 bedir arslan: lafı anlamadan yorum yapıyorsun anlaşamıyorduk diyor geçinemıyorduk demiyor 16 5 Kubilay Gençtürk: çok saçma bir yorum 14 5 Hidir Akbaba: Mevzunun be oldugu yaziyor zaten gozunle okuman gerekirken neden organlarin harf skalasiyla oynuyorsun:) 11 4
  • Ender Kervancıoğlu: Uzman çavuşluk kaldırılmalı. 42 35 Yanıtla
    Sahin Erdoğan: uzmm cvs 4 sene almadilar terörle mucadele operosyona adam bulamazlar yavru herkez komutnim diye geziyo kimse iş yaptiramazlar KKK 43 lira masla kim calisir fabrikalar veriyo 30 .40 maass 4 0 halim bölükbaşı: seni alsınlar yeni bir rütbe ile .... adam anlasamiyorduk yazmış çocuğumu görmek için geldim diyor belkide çocuğu göstermediler yada gostermiyordu ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz vuran şahıs yaptığı doğru değil ama olayı bilmeden yorum yapmakta bizim haddimize değil. 0 1
  • Ali null: SONUÇ GÖZYAŞI KOCAMAN BİR CAN GİTTİ ERKEGİ KADINI YOK BU İŞİN CAN VAR CAN ALLAH RAHMET EYLESİN 26 1 Yanıtla
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