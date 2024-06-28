Otobüs duraklarına asılan ilan kentte paniğe neden oldu - Son Dakika
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Otobüs duraklarına asılan ilan kentte paniğe neden oldu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde birçok otobüs durağına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. İlanı görenlerin bazıları fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar, bu tür durumların araştırılması gerektiğini ve adli makamlara bırakılması gerektiğini belirtti.

28.06.2024 09:20
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Adana'da toplu taşıma araçlarına binmek için otobüs duraklarına gelene vatandaşlar durağa asılan ilanı görünce neye uğradığını şaşırdı. "Sapık" olduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafının yer aldığı ilanda görenlerin polise haber vermesi istendi.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDI, SAPIKTIR"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır" yazılı ilan asıldı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın
Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın
Otobüs duraklarına asılan ilan kentte paniğe neden oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs duraklarına asılan ilan kentte paniğe neden oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cruel Runeblue: Ya iftiraysa ?? Cahil toplum boyle olur emniyet birimi yokmu orda. 13 0 Yanıtla

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