10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı - Son Dakika
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3.Sayfa

10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı

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Adana'da minibüsün arkasındaki lastiğin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Aracın sürücüsü "Şeker sanıyordum" savunması yaptı.

05.03.2025 10:23
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İhsan E.'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

DEDEKTÖR KÖPEK BULDU

Araç içerisinde arama yapan dedektör köpeği 'Barbara' yedek lastiklere tepki verdi. Lastiklerin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı

"UYUŞTURUCU OLDUĞUNDAN HABERİN YOKTU"

Gözaltına alınan İhsan E. sorgusunda, "Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    Allah'tan küp şeker sanmadi 16 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    tuz olabilir 9 0 Yanıtla
  • 81855655As:
    mademki onu şeker saniyordun,neden latiğin içine sakladın. 3 0 Yanıtla
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