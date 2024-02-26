Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba ise balkondan atlayarak canını zor kurtardı. Yangın, sabaha karşı çıktı ve ev kısa sürede alevler içinde kaldı. Baba, ailesini kurtaramayarak balkondan atladı. Anne ve iki çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın güçlükle söndürüldü. Kozan Cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

26.02.2024 08:30  Güncelleme: 09:13
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Acı olay, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Pekmezci Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Evde bulunan Zeynep Parlak ve 2 çocuğu alevlerden kurtulmayı başaramadı ve can verdi. Mustafa Parlak ise balkondan atlayarak kurtuldu.

Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Her geçen dakika büyüyen alevler tüm evi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

AİLESİNİ KURTARAMADIĞI İÇİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Mustafa Parlak, 64 yaşındaki eşi Zeynep Parlak, 24 yaşındaki oğlu Sezer Parlak ve 26 yaşındaki Sefa Parlak'ı kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi. Bir süre sonra Parlak ikna edilerek ambulansa alındı. Vücudundaki yanıklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken babanın feryatları yürekleri dağladı.

Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

CENAZELER EVDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı. Kozan Cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.

Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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