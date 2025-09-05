Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek şahsı gördü. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 47 yaşındaki M.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR YARA İZİ YOK

Yapılan ilk incelemelerde şahsın vücudunda herhangi bir bıçak veya ateşli silah yarası olmadığı belirlendi. İntihar üzerinde durulan olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.