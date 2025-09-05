Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor

Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor
05.09.2025 09:49
Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor
Adana'da yol kenarında çalılıkların arasında ceset bulundu. İncelemelerde 47 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu olduğu tespit edilen cansız bedende herhangi bir bıçak ve ateşli silah yarası olmadığı tespit edildi. Ekiplerin intihar üzerinde yoğunlaştığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek şahsı gördü. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 47 yaşındaki M.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yol kenarında erkek ceset bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR YARA İZİ YOK

Yapılan ilk incelemelerde şahsın vücudunda herhangi bir bıçak veya ateşli silah yarası olmadığı belirlendi. İntihar üzerinde durulan olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Yol kenarında erkek cesedi bulundu, bir ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika

