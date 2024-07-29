Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler - Son Dakika
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Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler

Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye devam ediyor. Yangında bahçesi, ahşap evi ve mahsulleri yanan aile gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Yangında 10 dönüm bahçe, 1 ton buğday, yeni hasat edilen harnup ve bir yıllık emek kül oldu. Dumandan etkilenen ailenin kızı ise yılların emeğinin kül olduğunu söyledi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

29.07.2024 15:14
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Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler yükselmeye devam ediyor. Yerleşim yerlerini etkileyen yangında bahçeleri, ahşap evleri ve mahsulleri yanan çiftçi aile gözyaşları ile yangını izledi. Baba Serhat Kalay, gözyaşları içinde kalan kızını teskin etmeye çalıştı.

"MAAŞIMI YILLARCA BİRİKTİREREK ALDIM"

10 dönüm bahçesi, 1 ton buğdayı, yeni hasat ettiği harnupla birlikte evi ve emekleri kül olan Kezban Kalay, bin bir emekle yıllardır yaptığı ahşap evinin ve bahçesindeki emeklerinin küle döndüğünü söyledi. Yangını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Kalay, "Sabah 05.00 sıralarında evim, barkım yok olmuştu. Evim, zeytin ağaçlarım, harnup ağaçlarım, çardağım hepsi yandı. Tükendim bittim ben. Her şeyim vardı, güneş panelim hepsi. İş yerindeki maaşımla yıllarca biriktirerek aldım ben. Biz geldikten sonra patladı evdeki tüpler. Gelirim çoğu buradan geliyordu. 10 dönüm arazideydi tüm birikimim" diye konuştu.

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

"BENİM İÇİMDEKİ YANGINI SÖNDÜRECEK Mİ?"

Dumandan etkilenen ve ambulans beklerken feryatlara boğulan ailenin kızı Esmanur Kalay ise hıçkırıklara boğularak, "Yangın araçları evleri söndürse benim içimdeki yangını söndürecek mi? Bir hiç uğruna onca yıllık emeğimizi aldılar götürdüler. Kimseyle derdimiz olmaz. Yılların emeği kül oldu" diye konuştu. Öte yandan, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler - Son Dakika

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