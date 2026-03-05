Ramazan günü camide büyük rezillik - Son Dakika
Ramazan günü camide büyük rezillik

05.03.2026 10:34
Bitlis'te Fatih Camii'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler zarar verdi. Kapısı kırılan camide mermerler tahrip edildi, halılar üzerinde sigara izmaritleri bulundu. Olay sabah namazına gelen vatandaşların durumu fark etmesiyle ortaya çıkarken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

CAMİYE YAPMADIKLARI KALMADI

Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, cami kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvarlara zarar verip mermerleri kırdıktan sonra halıların üzerinde sigara izmaritlerini söndürüldükleri tespit edildi.

SKANDAL SABAH NAMAZINDA ORTAYA ÇIKTI

Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

CAMİ CEMAATİ İSYAN ETTİ

Cami cemaatinden Muhammed Karayılan, yaşanan olaya tepki göstererek, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

