Adıyaman Besni'de su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Adıyaman Besni\'de su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Adıyaman Besni\'de su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde suyla dolan asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çevredekilerin sudan çıkardığı çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu. İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Emre Mutlu, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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