Eşini öldürdükten sonra pencereyi açıp söylemiş!

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"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıkmış, iddiaya göre Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., "Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu.

CİNAYET SONRASI PENCEREDEN DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.'nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan pencereden dışarıyı izleyen bir yandan da "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" diyen Abuzer Y., aynı zamanda Kürtçe olarak, "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler kullandı.

Yaşanan kan donduran olayın ardından pencereden hem etrafı izleyen hem de dehşete düşüren sözler söyleyen Abuzer Y., Adıyaman Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.