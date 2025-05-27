Adıyaman'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

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Adıyaman\'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu
27.05.2025 09:45
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Adıyaman\'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu
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Adıyaman'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda 14 kişi yakalandı.

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu takibe alındı.

Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi

14 KİŞİ YAKALANDI

3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda masaj salonu ile tespit edilen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7'si mağdur kadın ile 7'si şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi

ÇOK SAYIDA FANTEZİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda tüfek, tabanca, 100 bin lira ve çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile 7 mağdur kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman\'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu - Son Dakika

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