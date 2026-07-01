Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı - Son Dakika
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Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

01.07.2026 09:42
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Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'da DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Pakistan ise sınırı ihlal ettiği belirtilen 4 İHA'nın düşürüldüğünü duyururken, düşen İHA'lardan birinin okul yakınına isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Son gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmandığını ortaya koydu.

Afganistan ile Pakistan arasında son günlerde artan gerilim yeni bir boyut kazandı. Taliban yönetimi, Pakistan'ın sınır bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtilen hedeflere hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

DEAŞ HEDEFLERİNİN VURULDUĞU AÇIKLANDI

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Saranan kasabası ile Hayber Pahtunhva eyaletindeki bazı noktalarda DEAŞ'a ait hedeflerin hava saldırılarıyla vurulduğu bildirildi.

Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Operasyonun, sınır hattında faaliyet gösterdiği belirtilen DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

PAKİSTAN: 4 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Pakistan Silahlı Kuvvetleri ise Belucistan bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından 4 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Belucistan'daki yerel yetkililer de saldırıyı doğrularken, düşürülen İHA'lardan birinin Saranan kasabasında bir okulun yakınına düştüğünü açıkladı. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

GERİLİM GEÇEN HAFTA TIRMANMIŞTI

İki ülke arasındaki tansiyon, Pakistan'ın geçtiğimiz pazartesi günü Afganistan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısının ardından yeniden yükseldi.

Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Söz konusu saldırıda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Pakistan yönetimi, Afganistan'ı kendi topraklarında saldırı planlayan silahlı gruplara güvenli alan sağlamakla suçlarken, Taliban yönetimi bu iddiaları reddediyor. Sınır hattında yaşanan son gelişmeler, iki komşu ülke arasındaki güvenlik krizinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Afganistan, 3. Sayfa, Tansiyon, Pakistan, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı - Son Dakika

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