Afyonkarahisar'da domates serasında 33 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da domates serasında 33 kişi zehirlendi

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Afyonkarahisar'da bir domates serasında ilaçlama sonrası işçilerde zehirlenme vakaları arttı; toplam etkilenen sayısı 33'e çıktı, yetkililer sayının artabileceğinden endişe ediyor. Soruşturma başlatıldı, serada üretim geçici olarak durduruldu.

Afyonkarahisar'da ilaçlama yapılan domates serasında zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 33'e yükselirken, sayının artmasından endişe ediliyor.

2 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI

Olay, dün kent merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alarko Tarım'a ait Alsera isimli domates ve sebze serasında meydana geldi. İddiaya göre, serada domates hasadının sona ermesinin ardından haşere ve zararlılara karşı 2 gün önce ilaçlama yapıldı. 2 gündür izinli olan işçiler dün firma tarafından üretim için seraya çağrıldı. Dün sabah iş başı yapan 80'e yakın işçiden bazıları kusma ve ateş şikayetiyle amirlerine başvurdu. Bunun üzerine birkaç çalışan, iş yeri tarafından özel araçlar ile hastanelere gönderildi. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD'a bağlı özel kıyafetli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutuldu. Gazdan etkilendikleri belirlenen 24 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SERADA ÜRETİME GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ 

Dün akşam ve gece saatlerinde başka çalışanların da rahatsızlanıp hastanelere başvurması sonucu zehirlenen işçilerin sayısı 33'e yükseldi. Hastanelere başvuran kişilerin birkaç saat süren tedavilerinin ardından bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri belirtildi. Hastaneye başvuran kişilerin genellikle kısma ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlerde bulundukları öğrenilirken sayının artmasından endişe ediliyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, zehirlenme olayının yaşandığı serada geçici olarak üretime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Zehirlenme, 3. Sayfa, Alarko, Erkmen, Kusma, Tarım, Afyon, Afyon, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da domates serasında 33 kişi zehirlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    biz bu dometesi yiyeceğiz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da domates serasında 33 kişi zehirlendi - Son Dakika
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