‘Ahbaplar Suç Örgütü’ soruşturmasında ödeme planlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı

'Ahbaplar suç örgütü' ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent ile arasında, Yeliz Kaya üzerinden yapılan gayrimenkul satış protokolünün ödeme planlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Planda, Haluk Levent imzalı 4 adet toplam değeri 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği vurgulandı. Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasında gerçekleşen taşınmaz tapu devri ve harçlara ilişkin de düzenlenen evraka da ulaşıldı. Evrakta, "İşbu satış protokolü doğrultusunda, satış işlemleri gerçekleşen 1 adet taşınmazın, Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı, toplam sözleşme tutarı karşılığında Ahbap Derneğinin kefalet senedi, satıcı Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başaran, etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istemediğini belirtti

Öte yandan Başaran'ın, emniyette verdiği ifadesinin de detayları ortaya çıktı. Başaran ifadesinde, etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istemediğini bunun nedenin ise herhangi bir örgütle alakasının olmadığından kaynaklı olduğunu ifade etti. Haluk Levent ile ilk kez 4 yıl önce tanıştığını belirten Başaran, "Bana Barter Havuzu sisteminden bahsetti. Barter Havuzu sistemi şu şekilde işlemekte; örneğin bir yurt yaptırılacağı zaman bunun bedelinin bir taşınmaz olarak ödenmesidir. Bu sistemin benimle bir alakası bulunmamaktadır. Haluk Levent'in kullandığı sistemin bu olduğunu kendisi bize anlattı. Yani öncelikle benden taşınmaz satın almak istediğini, bu taşınmazlarla fon alacağını, bu fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediği için vadeli olarak ödeme yapacağını belirtti. Sonraki Barter aşaması veya bu taşınmazları ne için kullanacağı kısmı beni ilgilendirmektedir bu aşamalarda ben dahil değilim" ifadelerini kullandı.

"Hatay'da yapılacak okul için rahmetli kızımın ismini vermeyi teklif etti"

Söz konusu taşınmazlar hakkında konuşan Başaran, "Normalde ben peşin satışlar yapmaktayım. Birkaç sonra yine aynı satış ofisine asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya isimli kişi ile geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplamda 602 milyon lira karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliz Kaya üzerinde devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin de yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğu söyledi, biz de devrettik. Haluk Levent evime ve iş yerime gelmeye devam etti. Neredeyse her gün evime gelmeye başladı, hatta geldiği günlerden birinden kendi kızını da yanına getirdi. Yine Hatay' da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını, 'buna rahmetli kızınızın adı verelim abi' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ben Ahbap derneğine hiç bağışta bulunmadım, paramı da alamadım bu konuda mağdur edilen de benim"

Deprem döneminde kişisel olarak yardımda bulunduğunu da aktaran Başaran, "Ben AHBAP derneğine hiç bağışta bulunmadım, deprem zamanında kendi şirketim üzerinden tırlarla resmi kanallar üzerinden şahsi yardımlarda bulundum. Ben kendim deprem zamanı zaten oradaki depremzedelere kendi otelimde aylarca misafir ettim. Bunları şahsen yaptım. AHBAP derneği veya başkaca bir kurum veya kişi aracı kılınmaksızın yapıldı. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum ayrıca tedbir talepli hukuk davası açtım ve bu tedbirler tapulara konuldu. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım bu konuda mağdur edilen de benim" dedi.

"Bankanın yaptığı eksper raporları düşük çıkıyor"

Taşınmazlarla ilgili gerçekleştirilen para trafiği hakkında konuşan Başaran, "Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 liradır. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Hatta yukarıda belirttiği gibi fabrika binası da rayicin çok daha altında satılmıştır. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin liradır. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur" ifadelerini kullandı.

89 milyonluk ödeme hakkında konuşan ve Esin Önder Çağlayan'ı tanımadığını belirten Başaran, "Ben tüm taşınmazları Yeliz Kaya isimli kişiye devrettim. Esin isimli kişiye Yeliz Kaya'dan devrolmuştur. Bu durumu fark edince gerekli hukuk davalarını açtım ödemeleri tamamlanmayan bu taşınmazlara tedbir konulmasını talep ettim, bu tedbirler de konuldu. Yine belirttiğim gibi tarafıma yapılan son ödeme Esin Önder Çağlayan isimli kişinin sahibi olduğu Globus Savunma Sanayi unvanlı şirketten Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem açıklaması ile yapıldı. Şu an için tarafımda mevcut olan 4 işleme ait ödemedir. Sunmuş olduğum dekontlar arasında yer alan 89 milyon 680 bin liralık dekont da mevcuttur" diye konuştu.

Can Başaran'ın Yeliz Kaya'ya, 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde satış yaptığı belirtildi

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Başaran ile Haluk Levent arasında, Yeliz Kaya üzerinden yapılan gayrimenkul satış protokolünün ödeme planlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Protokol evrakında, Başaran Holding 'satıcı' sıfatıyla yer alırken, Yeliz Kaya ise 'alıcı' sıfatıyla yer aldı. Evrakta ödeme planına ilişkin verilen detaylarda, Mayıs ile Ağustos ayları arası düzenli olarak aynı gün, 150 milyon 500 lira ödeme planı yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan imzalanan bir başka satış protokolünde, Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran ile Yeliz Kaya arasında imzalanan bir başka gayrimenkul satış protokolünde, Can Başaran'ın, B House Projesinden toplam 332 milyon 999 bin 912 lira bedelle Yeliz Kaya'ya, Mina Towers'tan da Can Başaran'ın Yeliz Kaya'ya, toplam 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde satış yaptığı belirtildi.

Satış işlemi gerçekleşen 9 adet bağımsız bölümün AHBAP Platformu Faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi

Ayrıca, Haluk Levent imzalı satış protokolüne ilişkin de detaylar ortaya çıktı. 2 ayrı projeden toplam 9 adet bağımsız bölüm için ödeme planına da ulaşıldı. Planda, Mayıs ve Ağustos ayları arasında, 123 bin 566 lira taksitle toplam 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde Haluk Levent imzalı ödeme planı yapıldığı belirlendi. Ayrıca senette, "İş bu satış protokolü doğrultusunda, satış işlemi gerçekleşen 9 adet bağımsız bölümün AHBAP Platformu Faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı AHBAP Derneğinin kefalet senedi satıcıya verilecektir" şeklinde yazılı ifadeler de yer aldı.

Yeliz Kaya ve Başaran Holding arasında imzalanan satış protokolünün ödeme planına da ulaşıldı. Planda, Haluk Levent imzalı toplam değeri 4 adet 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği de vurgulandı. Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasında gerçekleşen taşınmaz tapu devri ve harçlara ilişkin de düzenlenen evraka da ulaşıldı. Evrakta, "İşbu satış protokolü doğrultusunda, satış işlemleri gerçekleşen 1 adet taşınmazın, Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı, toplam sözleşme tutarı karşılığında Ahbap Derneğinin kefalet senedi, satıcı Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilecektir" ifadelerine yer verildi.

'Daire satışı bedeli olarak' açıklamasıyla 89 milyon 680 bin lira değerinde havale işlemi

Öte yandan, özel bir banka aracılığıyla Yeliz Kaya ile Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ödeme işlemlerine de ulaşıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde, Yeliz Kaya'nın, 'daire satışı bedeli olarak' açıklamasıyla IBAN üzerinden Başaran Trabzon Çimanto Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 89 milyon 680 bin lira değerinde havale işlemi yapıldığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2026 tarihinde ise Yeliz Kaya tarafından Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 'dükkan satış carisine istinaden' adıyla 40 milyon lira EFT işlemi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 13 Mart 2026 tarihinde EFT olarak 'satış carisine istinaden' açıklamasıyla Yeliz Kaya tarafından Başaran Trabzon Çimanto Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 14 milyon 500 bin lira EFT ödemesi yapıldığına dair banka dekontuna da ulaşıldı.

Konuya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.