Aksaray'da Kavga: Biber Gazı ile Müdahale

27.10.2025 00:29
Aksaray'da eski-yeni sevgili tartışması kavgaya dönüştü, polis biber gazıyla müdahale etti.

Aksaray'da Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir parkta oturan erkek ile kız arkadaşını gören bir grup, banka gelerek 'boşanma aşamasındaki eş' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

PARK BOKS RİNGİNE DÖNDÜ, POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki grup parkta birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir türlü ayrılmayan gençlere biber gazıyla müdahale edildi.

Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, park boks ringine döndü! Polis biber gazıyla müdahale etti

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Buna rağmen kavga etmeye devam eden gençler polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı olmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şahıslar polisin müdahalesinin ardından parkı terk etti.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, aksaray, 3-sayfa, Kavga, Polis, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
