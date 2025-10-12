İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet - Son Dakika
İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet

İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet
12.10.2025 17:02
İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet
Aksaray'da bir şehirler arası otobüs firması sahibine düzenlenen silahlı saldırının arkasından rakip firmanın sahibi çıktı. İki otobüs firması arasında yaşanan rekabet nedeniyle meydana gelen olayda, bir firmanın sahibinin Adana'dan tetikçi tutarak rakip firma sahibini vurdurduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aksaray'da şehirlerarası otobüs firması sahibine düzenlenen silahlı saldırının altında ralip firmanın sahibi ile tuttuğu tetikçi çıktı.

OTOBÜS FİRMASI SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI

9 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, şehirlerarası otobüs firması sahibi olan Kenan Y., terminalden çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. tarafından tabancayla vuruldu. 3 el ateş eden şahsın 1 mermisi Kenan Y.'nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, Kenan Y. saldıran şahsı tanımadığını söyledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İki otobüs firması arasında şehirler arası kanlı husumet

ALTINDAN RAKİP FİRMANIN SAHİBİ ÇIKTI

Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firma sahibi olduğunu belirledi.

İki otobüs firması arasında şehirler arası kanlı husumet

İTİRAF ETTİ: TETİKÇİYİM, ADANA'DAN GELDİM

Yakalanan şüpheli itirafında tetikçi olduğunu ve Adana ilinden geldiğini ifade etmesi üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı.

İki otobüs firması arasında şehirler arası kanlı husumet

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda Vera Sezen A., Faruk A. ve İbrahim Yumuşak isimli şahsı da gözaltına aldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken, Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İbrahim Yumuşak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili polisin inceleme ve savcılığın tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

