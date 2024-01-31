Alanya\'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakaladı
Yakalananlar arasında FETÖ-PDY üyesi ve kırmızı bültenle arananlar da var
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2023 - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten öldürme ve yaralama, hırsızlık, terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak, yağma, çocukları fuhşa teşvik, resmi belgede sahtecilik ve çeşitli suçlardan aranması olan aralarında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahısların da olduğu hapis cezası sebebiyle aranan 260 kişi ve ifade vermek üzere aranan 363 kişi ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
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