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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ-PDY üyesi ve kırmızı bültenle arananlar da bulunuyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yakalanan 623 kişi adli mercilere teslim edildi.

31.01.2024 12:29
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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakaladı

Yakalananlar arasında FETÖ-PDY üyesi ve kırmızı bültenle arananlar da var

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2023 - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten öldürme ve yaralama, hırsızlık, terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak, yağma, çocukları fuhşa teşvik, resmi belgede sahtecilik ve çeşitli suçlardan aranması olan aralarında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahısların da olduğu hapis cezası sebebiyle aranan 260 kişi ve ifade vermek üzere aranan 363 kişi ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Alanya\'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakalandı - Son Dakika
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