Alanya\'da Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve 650 personelin katıldığı operasyonda Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de belirlenen 61 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. C.F.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edildi.

Operasyon'un Alanya bölümünde şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde Vurgun Operasyonunda, Alanya'da tutuklu 8 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 8 şüpheliden İ.K ve B.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA