Alkollü Sürücüye 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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Denizli'de alkollü sürücünün şerit ihlali yaparak motokuryenin ölümüne sebep olduğu kazada karar açıklandı. Olay yerinden de kaçan otomobil sürücüsünün bilirkişi raporunda asli kusurlu sayılmasını da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanık hakkında 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Kazada hayatını kaybeden motokuryenin avukatı kararın emsal niteliği taşıdığını kaydetti.

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 Mart günü meydana gelen kazada, bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Soysaç, otomobilin ön camını parçalayarak ağır yaralandı, hurdaya dönen motosikletin parçaları çevreye saçıldı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü İ.A., saatler sonra teslim oldu.

Ekmek parası için kuryelik yapan motosiklet sürücüsü Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otomobil sürücüsü İ.A.'nın yargılanması devam ediyor. Soysaç'ın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmaya avukatları da katıldı. İ.A.'nın ölüme neden olma suçundan fiiline uyan TCK'nın 85/1 maddesine bağlı sanığın olay nedeniyle alınan kusur raporlarındaki asli kusurlu olması, hayatını kaybedenin kusurunun olmaması yine kendi beyanı ile alkollü şekilde araç kullandığını kabul etmesi ve tanık anlatımlarıyla da bu hususun sabit olması, ayrıca kazanın meydana gelmesinden sonra olay yerinden kaçması nedeniyle 4 yıl hapis cezası ile çarptırılırken Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 2020/7189 esas 2024/346 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere bölünmüş yola ters istikametten seyir halindeyken kazaya sebep vermesi nedeniyle 1/3 oranın da artırım yapılmasına 5 yıl 4 ay cezası ile cezalandırıldı.

"Hakim suçun bilinçli taksir ile işlendiğini kabul etti"

Trafik kazası sonucunda alkollü sürücünün olay yerini terk etmesi ve ardından yaşanan gelişmeler sonucunda mahkeme, sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Olayın ardından yapılan incelemeler ve mahkeme sürecini anlatan Avukat Kürşat Akyol, şunları kaydetti:

"Sürücü şahıs olay olduktan sonra olay yerini terk etmişti. Bunu da mahkeme kararında hakim göz önüne aldı. Şahsın kendisi de sonradan araştırılan görüntülerin incelemesi sonucunda şahsın alkollü olduğu anlaşıldı. Kolluk kuvvetlerinin araştırmasıyla alkollü yerdeki kişilerle görüşüldüğünde çalışan arkadaşlarla görüşüldüğünde onlar da sürücünün masaya alkol sipariş ettiğini iki defa masaya alkol gittiğini söylediler. Genelde ölümlü trafik kazalarında bir kişi vefat ettiyse ve kusur durumu tartışmalı ya da asli tarih şeklinde olduysa çok büyük ihtimalle yine bir tutukluluk süreci oluyor dosyalarda. Ancak genelde ilk celse hakimler artık tutukluluk sürecini sonlandırıyor, tutuksuz olarak yargılamanın devamına karar veriyorlar. Çünkü Türk Ceza Kanunu 85. Maddesinde bir kişinin ölümünün taksirle ölüme neden olması sonucu ilk cezası 2 yıl ile 6 yıl arası düzenleniyor. Dolayısıyla şahıs ceza aldığında cezaevinde geçireceği süre hesaplandığında infaz kanunu gereğince ilk celseden sonra genellikle tahliye karar veriliyor. Bu dosyada ilk celse dediğim gibi şahsın tutuklu oluşunun kuvvetli ihtimalde olması bu konuda tanıkların görüşmesi, daha sonra şahsın da olay anında aslında karşı şeride geçmesi ve vefat eden rahmetlinin hiçbir kusurunun olmadığı kabul edilmişti. Dolayısıyla hakim ilk celse tutukluk halinin devamına karar verdi. İkinci celsede eksik olan tanık ifadeleri dinlendi. Taraf ifadeleri dinlendi. Burada hakim suçun bilinçli taksir ile işlendiğini kabul etti."

"Kararın emsal niteliği taşıdığını düşünüyoruz"

Mahkeme heyetinin verdiği kararın sonraki dosyalar bakımından emsal karar niteliği taşıdığını ifade eden avukat Akyol, "Şahsın alkollü olması, tanıkların ifadeleri, şahsın alkollü olarak bir kazaya sebebiyet verdiğine kabulle olay yerini terk ettiği ve karşı şeride geçtiği göz önüne alarak bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdiği ve ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi. Netice olarak 5 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine de el koyuldu. Bu kararın biz bu hukukçular olarak önümüzdeki dosyalarda bundan sonraki olaylarda emsal niteliğinde olabileceğini düşünüyoruz. En azından vefat olan dosyalarda ilk celsede genellikle tahliye eğilimi olabiliyor ama ailelerin acısı bir celse tutuklukla dinmiyor maalesef. Burada yirmi beş yaşında bir kardeşimiz vefat etmişti. İstinaf aşamasında da kararın kesinleşerek ondan sonraki dosyalarda emsal hale gelmesini istiyoruz" dedi.

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan ve mahkeme kararı sonucundan mutlu olduklarını ifade eden Deniz Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, "Bu kazanın sonrasındaki alandan karar mutlaka ve mutlaka trafikte bir caydırıcılığı olacaktır diye düşünüyorum. Ama yeterli mi diye bir soru olacak olursa ki tabii ki yeterli değil ama alınan kararların hepsine saygımız vardır ki Denizli mahkemesine de zaten buradan kendi adıma sonsuz teşekkür ediyorum. Avukatımıza ve ayrıca bizlere yardımcı olan arkadaşlarımıza buralardan çok teşekkür ediyorum. Alınan karardan gerçekten bizlere mutlu etti" şeklinde konuştu. - DENİZLİ