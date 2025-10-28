Amasra'da Kablolar Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Amasra'da Kablolar Paniğe Neden Oldu

Amasra\'da Kablolar Paniğe Neden Oldu
28.10.2025 20:56
Yol kenarındaki sarkan kabloların 19 yıl önceki dinamit çalışmalarına bağlı olduğu tespit edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yol kenarındaki kayalardan sarkan kablolar, paniğe neden oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, ilçeye bağlı Ahatlar Köyü mevkisindeki karayolunun kenarındaki bir kayanın yola düşme tehlikesi bulunduğu ve kayadaki oyuklardan kablolar sarktığı ihbarı üzerine bölgeye kolluk kuvvetlerini yönlendirdi. İhbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekipler, bombalı tuzak ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerse yol kenarındaki birden fazla kayada oyukların bulunduğu, bu deliklerden kabloların sarktığı görüldü. Yapılan ilk tespitlerde ise kabloların önceden patlatılmış dinamit lokumlarına bağlı olduğu, patlatmanın ardından kabloların olay yerinde unutulmuş olabileceği kanatine varıldı.

19 YILLIK GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Ekipler kablo ve patlatılmış dinamitlerin 19 yıl önceki yol genişletme çalışmasından kaldığını belirlemesi üzerine ise jandarma ekipleri, yıllar önce yol inşaatını yürüten firmanın yetkililerine ulaştı. Firma yetkilileri, kabloların ve dinamit lokumlarının 19 yıl önce yapılan yol çalışma esnasında gerçekleştirilen kontrollü patlamalarda kullanıldığı bilgisini teyit etti. Yetkililer, her patlamadan sonra kontrollerin yapıldığını ve bu nedenle patlamayan dinamit lokumlarının kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Bomba imha ekiplerinin de detaylı incelemesinin ardından firma yetkilileri itfaiye yardımıyla 10 metre yükseklikteki kayalıklara ulaşarak, sarkan kabloları deliklerin içerisinden çekerek, dinamit lokumlarından ayırdı. Kablo ve dinamit lokumlarının toplanmasının ardından trafiğe kaptılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

