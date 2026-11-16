Amatör pilot Özbaşlı, İstanbul Boğazı'nı 450 metre irtifada 15 dakikada görüntüledi - Son Dakika
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Amatör pilot Özbaşlı, İstanbul Boğazı'nı 450 metre irtifada 15 dakikada görüntüledi

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Amatör pilot Özbaşlı, İstanbul Boğazı\'nı 450 metre irtifada 15 dakikada görüntüledi
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Amatör pilot Özbaşlı, İstanbul Boğazı\'nı 450 metre irtifada 15 dakikada görüntüledi
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Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan İstanbul Boğazı geçişini pervaneli uçağının kokpitinden kaydetti. Yaklaşık 450 metre irtifada 15 dakika süren uçuşta köprüler, kıyı şeridi ve deniz trafiği havadan görüntülendi.

İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, iki yakasıyla eşsiz manzaralar sunan İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden görüntülendi. Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan uçuşunda, şehrin iki yakasını ve Boğaz'ın eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi. Yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirilen geçiş 15 dakika sürerken; köprüler, kıyı şeridi, yerleşim alanları ve Boğaz'daki deniz trafiği gökyüzünden kaydedildi.

6 yıldır amatör havacılıkla ilgilenen ve sosyal medya hesaplarında uçuş deneyimlerini paylaşan Halit Özbaşlı, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık iki yıllık planlamanın ardından gerçekleştirdi. Üçüncü köprü güzergahından Boğaz'a giriş yapan Özbaşlı, yaklaşık bin 500 feet (457 metre) irtifada gerçekleştirdiği uçuşta Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan eşsiz manzarayı kayıt altına aldı. Pervaneli uçağın kanadının ve kokpitinin de kadraja girdiği görüntülerde, güneş ışıklarının Boğaz'ın üzerine yansıması, iki kıtayı birbirine bağlayan köprüler ve İstanbul'un yeşil alanları dikkat çekti.

"Havadan baktığınızda İstanbul gerçekten şahane bir yer"

Uçuş deneyimini anlatan amatör pilot Halit Özbaşlı, havacılığı daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladığını belirterek, "Instagram ve YouTube kanalımda, amatör havacılığı elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar uçak sahibi olmanın ya da ülkemizde bu şekilde uçuşlar gerçekleştirmenin çok güç, hatta imkansız olduğunu düşünüyor. Ben de bu hobinin ya da sporun o kadar zor olmadığını göstermek amacıyla genellikle çocuklarımla ve arkadaşlarımla yaptığım uçuşları paylaşıyorum. Üçüncü köprüden Boğaz'a girişimizi yaptık. Boğaz geçişimiz yaklaşık 15 dakika sürdü. Havadan bakıldığında İstanbul gerçekten görülmeye değer, şahane bir yer. Yıllarca köprüden geçerken gördüğümüz Boğaz'ı bu kez baştan sona havadan kat etmek benim için muazzam bir deneyimdi" dedi.

"İki yıllık planlamanın ardından Boğaz geçişini gerçekleştirdim"

İstanbul'un yalnızca Boğaz'ıyla değil, Karadeniz kıyılarındaki doğal güzellikleriyle de havadan bambaşka bir manzara sunduğunu ifade eden Özbaşlı, "Beş yıl İstanbul'da yaşamama rağmen Ağva üzerinde uçarken falezlerin, mağaraların ve bu kadar güzel bir tabiatın olduğunu karadan baktığınızda anlayamıyorsunuz. Karadeniz kıyıları ve Boğaz'ın içi havadan gerçekten muazzam görünüyor. Bu uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıl planlama yaptım. Altı yıldır uçuyorum ve bu deneyimi tekrar yaşamak isterim. Tabii havalar ve işler buna müsaade ederse" diye konuştu.

630 kilometrelik uçuşta 75 litre yakıt tüketti

Uçuşun toplamda yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Özbaşlı, Selçuk'tan Cengiz Topel Hava Meydanı'na 3 saatte ulaştığını, burada iniş yapıp mola verdikten sonra dönüş yolculuğunu da yaklaşık 3 saatte tamamladığını söyledi. Toplam 630 kilometrelik uçuşta 75 litre yakıt tükettiğini aktaran Özbaşlı, Cengiz Topel Hava Meydanı'ndaki iniş ve konaklama işlemleri için de yaklaşık 650 lira ödeme yaptığını ifade etti.

Pervaneli uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı'nın iki kıtayı buluşturan eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan 15 dakikalık yolculukta ortaya çıkan manzara, İstanbul'un havadan sunduğu görsel şöleni yansıttı.

Kaynak: İHA
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