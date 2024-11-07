Ankara'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Kaçırıldı - Son Dakika
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Ankara'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Kaçırıldı

Ankara\'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Kaçırıldı

Babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuk, 8 gündür kayıp. Anne endişeli.

07.11.2024 14:19
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Ankara'da 1,5 yaşındaki çocuğun babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hayatından endişe duyduğu çocuğundan 8 gündür haber alamadığını belirten anne, olayın eşinin ailesi ile arasında olan husumetten dolayı yaşandığını söyledi.

İddialara göre, 30 Ekim tarihinde Polatlı ilçesinde Sıla Coşkun'un (20) kayınbabası M.C. (58) ile kayınvalidesi H.C. (46), 1,5 yaşındaki torunları Muhsin Coşkun'u görmek istedi. Akrabaları M.D. (32) isimli kadınla birlikte oğlu ve gelininin yaşadığı eve giden M.C. ile karısı H.C., o sırada evde yalnız bulunan 5 aylık hamile gelinleri Sıla Coşkun'u darp etti. Coşkun'a oğlundan boşanması gerektiğini söyleyen M.C. ile H.C., torunları Muhsin Coşkun'u alarak evden ayrıldı. Kayınpeder ile kayınvalidenin gelinlerine direnmemesi gerektiğini, aksi takdirde kardeşinin öldürüleceğini söyledikleri de ileri sürüldü. Olayın ardından polise şikayette bulunduğunu söyleyen Sıla Coşkun, 8 gündür haber alamadığı oğlunun hayatından endişe duyduğunu ifade etti. Eşiyle arasında hiçbir problem olmamasına rağmen ailesi tarafından istenmediği için bu olayın yaşandığını dile getiren Coşkun, bir an önce oğluna kavuşacağı anı beklediğini söyledi. Eşinin ailesiyle uzun zamandır anlaşamadığını belirten anne Coşkun, sürekli tehditlerine maruz kaldığını ve oğlunun yerinin gizlendiğini kaydetti.

"Çocuğumu alıp gittiler"

Olayla ilgili konuşan Sıla Coşkun, "Ben kayınvalidem ve kayınbabamla görüşmüyorum. Her hafta sonu çocuğumu görmeye geliyorlar. O gün de sıradan bir gün gibi çocuğumu görmeye geleceklerini, yanlarında götüreceklerini ve sabah getireceklerini söylediler. Kendileriyle konuşmadığım için eşimin kuzeniyle birlikte eve geldiler. Kapıyı açtığımda üçü de içeri girdiler ve bana 'Ya çocuğu bize verirsin ya da kardeşinin peşindeki yabancı uyruklu insanlar onu öldürecek' dediler. Karşı çıktım, çocuğumu vermek istemedim. O sırada kayınvalidem tarafından darp edildim. Çocuğumu alıp gittiler. Ertesi gün çocuğumu bekledim ama getirmediler. Polise gittim, şikayette bulundum" dedi.

"Bize, 'Çocuk bende, alabilen varsa gelsin alsın' diyorlar"

Kayınpederinin oğlunun yerini sakladığını söyleyen Coşkun, "Çocuğum bir haftadır kayıp. Eşimin ailesini aradığımda, çocuğun velayetini onlara vermek gerektiğini, aksi halde bir daha yüzünü göstermeyeceklerini söylediler. Eşimle benim anlaşamadığımı düşünüyorlar ve boşanmamızı istiyorlar. Olayı da bu yüzden yaptılar. Eşimle aramda hiçbir sıkıntı yok. Ciddi bir tartışmamız hiç olmadı. Ailesi beni hiç sevmedi, anlaşamıyoruz. Annesi eşime biraz takıntılı, oğlu hep yanında olsun istiyor. Kaçıranlar ortada ama oğlum yok. Çocuğun götürülebileceği adreslere gittik ama bulamadık. Sorduğumuzda ise 'Çocuk bende, alabilen varsa gelsin alsın' diyorlar" diye konuştu.

"5 aylık hamileyim ve buna rağmen darp edildim"

Oğlunun hayatından endişelendiğini söyleyen Coşkun, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Şu anda kimin yanında bilmiyorum. Ne yiyor ne içiyor, annesini arıyor mu hiç bilmiyorum. 8 gündür ayrıyım, hiç haber yok kendisinden. Nerede olabileceğine dair bir tahminim yok. Bütün tanıdıkların evlerine baktık yok. Çocuğumu sürekli götürüp getiriyorlardı. Ben de buna güvenerek vermiştim ama bu kez getirmediler. Şu anda 5 aylık hamileyim ve buna rağmen darp edildim. Bana sövdüler, hakaret ettiler. Çocuğumu vermek istemeyince daha da çok üzerime geldiler. Çocuğumu çok özlüyorum. Olayın olduğu gün adli mercilere şikayette bulundum, savcılığa da gittim. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Takipçisi olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Polatlı, ankara, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Kaçırıldı - Son Dakika

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