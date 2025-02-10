Ankara\'da yaşanan vahşetten yeni detaylar! Annenin ilk sözü bu olmuş

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçirmesiyle 2 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu ağır yaralayan anne S.A.D.'nin olayın hemen ardından söyledikleri ortaya çıktı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Anne S.A.D., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evde cinnet geçirerek çocukları A.S.D. (10), M.A.D. (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuklardan A.S.D. ve M.A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı A.B.D. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Anne S.A.D.'nin ilaç kullandığını ve bir süredir bu ilaçları almadığını, bu durumdan da daha sonra haberdar olduklarını söyleyen enişte Mehmet Altuğ, hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki A.B.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını ve durumunun ağır olduğunu kaydetti.

"TEHDİT EDİLİYORUM, ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRECEKLER" DEMİŞ

Esnaf Murat Akkurt ise komşusunun seslenmesinin ardından beraber apartmana koştuklarını belirterek, "Merdivenlerden yukarı doğru tırmandık. Kadını önümüzde gördüğümüzde kapıyı açmış, elinde bıçak ama her tarafı kan revan içindeydi. Sanki kurban kesmiş gibi gördük. Korktuk ve aşağı doğru kaçtık. Kadın da aşağıya doğru gelince çekindik. Kadını yeğeni tuttu. Kadın da 'Çocukları öldürdüm, kestim' dedi. Kadın, 'Tehdit ediliyorum, çocuklarımı götürecekler' diye konuşuyordu. Kendini arabanın önüne atmaya çalışınca tuttum ve yere düştü. Bir anda bayılır gibi oldu. Yeğeni elindeki sopayla bıçağı aldı" diye konuştu.