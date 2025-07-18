Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı - Son Dakika
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Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

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Ankara\'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
18.07.2025 22:53
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Ankara\'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Haber Videosu

Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Keçiören ilçesinde sel suları, bir evin duvarını patlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.

ANKARA SELE TESLİM

Kentte, yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

SEL SULARI EVİN DUVARINI PATLATTI

Başkentte selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Keçiören'de kaydedildi. Keçiören'de sel sularına dayanamayan bir apartmanın duvarı patladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

ARAÇLAR SUDA SÜRÜKLENDİ

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği görüldü, çok sayıda araç su içerisinde kalarak zarar gördü. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan kişiler iş makineleriyle tahliye edildi. Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü. Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi. ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı bilgisi verildi.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Zafer Oztekin:
    Olsun be belediye başkanı nasıl olsa chpli. Kapanışta nutuk atarlar alkışlarla herşey güzel olur Önemli olan bu değilmi Troll ordusuna sahip olmasaydı 0 eserle o koltukta 6.5 yıl oturabilirmiydi.. 5 9 Yanıtla
  • Osman A:
    Allah herkesin yardımcı olsun. 7 1 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Mansur, sen ne iş yapıyorsun la ?? 1 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Mansur başkan sağolsun. 0 1 Yanıtla
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