Ailesine bıçakla saldırdı, intihara kalkıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, aile fertlerine bıçakla saldırarak 4 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini de yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.