Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı - Son Dakika
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Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı

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Ankara'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşın evinden 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırdılar. Ziynetleri bozduran şüpheli, parayı suç ortaklarına göndermeyip onları da dolandırdı; ardından tutuklandı.

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etmeye ikna eden şüphelilerden biri, bu kez suç ortaklarını dolandırdı. Ziynet eşyalarını bozduran B.G.T.'nin parayı diğer şüphelilere göndermeyerek kendi hesabına aktardığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

"ADINIZA KREDİ ÇEKİLDİ" DİYEREK KANDIRDILAR

A.Y.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, mağdura adına kredi çekildiğini ve bu parayla ziynet eşyası alındığını söyledi.

Yürütüldüğünü öne sürdükleri operasyon kapsamında karşılaştırma yapılacağını belirten şüpheliler, A.Y.'den evindeki ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi.

750 BİN LİRALIK KASAYI ALIP ÇIKTI

Şüpheliler, ziynet eşyalarını almak üzere B.G.T.'yi mağdurun adresine gönderdi. A.Y.'nin aşağıya inememesi üzerine eve çıkan B.G.T., içerisinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı alarak adresten ayrıldı.

Kasayla taksiye binen şüphelinin tren istasyonuna gittiği ve ardından trene binerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

BU KEZ SUÇ ORTAKLARINI DOLANDIRDI

Polisin yaptığı incelemede B.G.T.'nin kasayı parçaladığı, içerisindeki ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurduğu ve elde ettiği parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Olayın dikkat çeken ayrıntısı ise daha sonra ortaya çıktı. B.G.T.'nin parayı kendisini yönlendiren diğer şüphelilere göndermediği ve suç ortaklarını da dolandırdığı belirlendi.

EVİNDE YAKALANDI

Mağdurun şikâyeti üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibi sonucu B.G.T.'nin ikameti tespit edildi.

22 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.G.T., 23 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraPolisSuçSon Dakika

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