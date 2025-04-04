Annesinin ölümünden sonra aldığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Annesinin ölümünden sonra aldığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı

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Manisa'da 60 yaşındaki adam annesinin ölümünden sonra çıkardığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı. Adam kendisinden 10 yaş büyük ağabeyinin olduğunu öğrendi ancak TC Kimlik Numarası dışında ağabeyinin yaşadığına dair başka hiçbir iz bulamadı. Konuyla ilgili uzun süredir hukuk mücadelesi veren adam, "Devletin bulamadığını ben nasıl bulayım" dedi.

04.04.2025 16:22  Güncelleme: 16:38
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek (60) isimli vatandaş 2024 yılının ocak ayında annesi Fethiye Zeybek'i kaybetti. Zeybek, annesinin üzerine olan otomobili kendi üzerine geçirmek için veraset ilamı çıkardıktan sonra hayatının şokunu yaşadı.

60 YIL SONRA AĞABEYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kendisinin sadece Erkan isminde bir kardeşi olduğunu kaydeden Rıza Zeybek nüfus kayıtlarına göre kendisinden 10 yaş büyük Yılmaz Özkür isimli bir ağabeyi daha olduğunu öğrendi. Zeybek, 1955 doğumlu Yılmaz Özkür'ün soy isminin annesinin kızlık soy ismi olduğunu belirtti. Bir seneden fazladır hukuk savaşı verdiği anlatan Zeybek, yapılan bütün incelemelerde ağabeyi görünen şahsın sadece vatandaşlık numarası olduğunu ve bunun dışında kendisine ait hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi.

"DEVLETİN BULAMADIĞINI BEN NASIL BULAYIM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Zeybek, "Annem öleli bir buçuk sene oldu. 2 kardeşiz biz. Veraset ilamı aldığımda bir kardeşimiz daha olduğunu öğrendim. Şaşırdım, geri dönüyordum yanlış aldım diye eve geldim okudum şok oldum. Bunu sorabileceğim kimse kalmadı. Annem öldükten sonra üçüncü kardeş çıktı. Onu da bilmiyorduk, annem bize bir şey söylemedi. Öldükten sonra çıktı. Bu sefer biz de şok olduk. Soracağımız kimse de kalmadı aile büyüklerimizin hepsi vefat etti. Tanımıyoruz, kimseden de duymadık. Yargı yoluna gittik. Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtık. Hakime hanım her yeri araştırdı. Nüfus müdürlüklerini, belediyeleri, jandarmayı araştırdı hiçbir yaşam belirtisi çıkmadı. 3-4 mahkeme oldu en sonunda hakim dedi ki 'Bu kişi yok, bulamıyoruz. Yargı yolu açık istinafa gidebilirsiniz'. Ben nasıl bulacağım bunu devletin bulamadığını dedim. İstinafa gidin dediler. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Emniyete soruyorum mahkemeye başvurun diyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Annesinin ölümünden sonra aldığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı

DAHA ÖNCE ANNESİNİ DE ASKERE ÇAĞIRMIŞLAR

Annesinin yaklaşık 20 yıl önce kendisine bir sohbet sırasında nüfustan kaynaklı bir hatayı anlatan Zeybek, "Annem bana 20 yıl önce sohbet ederken bir askerlik anısını anlattı. Amasya'da yaşarken, annemi askere çağırmışlar. Dayımın askerlik celbini anneme göndermişler. Nüfusta karışıklık olmuş. Annemin adı Fethiye dayımın adı Fethi. Kimlikleri karışmış, dayım gidip düzelttiriyor ve kendisi askere gidiyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KİŞİYİ NE BİLİYORUZ NE DE DUYDUK"

Veraset ilamında çıkan kardeşlerinin 2007 yılında yapılan TC Kimlik Numarası verilmesi sırasında ortaya çıktığını kaydeden Zeybek, " Turgutlu'da nüfus müdürlüğüne gittiğimde müdürlükteki bir personel bana TC Kimlik Numaralarının 2007 yılında verildiğini ve bu tarihte bu kişinin Çobanisa'daki adrese kaydının yapılmış olduğunu söyledi. 2007 yılından beri kimse bilmiyor bunu. 60 yaşındayım. Böyle bir kişiyi ne biliyoruz ne de duyduk." diye konuştu.

"NÜFUSTAKİ KARIŞIKLIĞIN CEREMESİNİ BEN ÇEKİYORUM"

Zeybek, "Hakime soruyorum bu insan Çobanisa'da yaşıyorsa buna seçmen kağıdı gelmez mi, yok. Sadece nüfusta görünüyor. Hiçbir yerde kaydı yok. TC kimliği verildikten sonra kimse bilmiyor. Nüfusta çıkıyor sadece ve yaşıyor görünüyor. Ne hastaneye gitmiş ne ilaç almış ne trafik cezası var ne de başka bir kaydı. Yaşasa bulacağız ama hiçbir yerde kaydı yok. Ben bu kişinin nüfustan düşürülmesini istiyorum. Bunu ben yapamam. Devlet bunu bulacak ve yapacak. Nüfustan kaynaklı bir problem. Nüfus müdürlüğündeki personelin bana dediği o soy isim benzerliğinden karışıklık olmuş olabilir dedi. Nüfusa dava açmadım. Adliyeye giderek şikayetçi oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıldır bir buçuk yıldır gitmediğim, araştırmadığım yer kalmadı. Şimdi de istinafa gideceğim ama istinafa gitmeyi istemiyorum. Çok uzayacak süreç. Buna nüfus bakacak. İstinafta aynı şeyi araştıracak. Mahkeme bu kararı alırken her yere sordu zaten. Nüfustaki karışıklığın ceremesini ben çekiyorum" dedi.

Annesinin ölümünden sonra aldığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Manisa, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesinin ölümünden sonra aldığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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