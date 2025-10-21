Antalya'da 'araçta kan var' ihbar polisi alarma geçirdi, gerçek ise çok farklı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da 'araçta kan var' ihbar polisi alarma geçirdi, gerçek ise çok farklı çıktı

Antalya\'da \'araçta kan var\' ihbar polisi alarma geçirdi, gerçek ise çok farklı çıktı
21.10.2025 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otomobilin her tarafında kan olduğuna dair ihbar alan trafik polisi, araştırma başlattı. İhbar üzerine plakadan ulaşılan araç sahibi, otomobilin yeni olduğunu ve gelenekler gereği kesilen adağın kanlarının araca sürüldüğünü ifade etti. Bu açıklama üzerine trafik polisi, olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, beyaz bir otomobilin etrafında kan görünce durum trafik polislerine bildirdi.

KURBAN KANI ÇIKTI

Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Kurban, Polis, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'araçta kan var' ihbar polisi alarma geçirdi, gerçek ise çok farklı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı Kazandı Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf Protesto sırasında arbede yaşandı Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı
6-0’lık maçı yönetmişti İşte Galatasaray-BodøGlimt karşılaşmasının hakemi 6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

10:09
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
09:55
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
09:44
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye’ye getirilmesi kısıtlandı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı
09:43
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
09:31
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı
09:14
Türk futbolunun acı kaybı 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 10:28:43. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 'araçta kan var' ihbar polisi alarma geçirdi, gerçek ise çok farklı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.