1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı - Son Dakika
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1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı

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1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
05.08.2025 15:51  Güncelleme: 17:07
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1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
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Antalya'da 1,5 milyon liraya sıfır kilometre elektrikli araç satın alan bir dijital pazarlama uzmanı, kısa süre içinde aracın frenlerinin trafikte tutmadığını ve teknik sorunlar yaşadığını iddia etti. Tüketici, yetkililere güvenerek aracı teslim aldıklarını ancak sorunlar yaşadıktan sonra hukuk yoluna başvurduklarını belirtti.

Antalya'da 1,5 milyon liraya sıfır kilometre elektrikli araç alan tüketici, aracın tesliminden kısa süre sonra frenlerin trafikte tutmadığını ve otomobilde birçok teknik sorun bulunduğunu fark etti.

"6. GÜN FRENLER TUTMADI"

Otomobilin yüzde 80'ini kredi çekerek aldıklarını belirten dijital pazarlama uzmanı Tevfik Yağcı, teslimattan kısa süre sonra aracın ciddi teknik sorunlar çıkardığını ileri sürdü. Yağcı, "Aracı aldığımızın 6'ncı günü frenlerimiz trafikte seyir halindeyken tutmadı. Fren patladıktan sonra hayati tehlike yaşadık ama değişen bir şey olmadı Son çare yapay zeka ile video hazırlayarak sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyunu bilgilendirdik" diyerek, gerçek ve tüzel kişiler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı

"YETKİLİLERİN SÖYLEDİKLERİNE GÜVENEREK TESLİM ALDIK"

20 Mayıs'ta aracı teslim aldıklarını belirten Yağcı, aracı satın almadan önce görmek istediklerini ancak depoda olduğu gerekçesiyle bu taleplerinin karşılanmadığını savundu. Teslimat sırasında yanan arıza lambaları için "akü şarj edildikçe geçer" ya da "yazılım güncellemesiyle düzelir" şeklinde açıklamalar yapıldığını iddia eden Yağcı, "İlk elektrikli aracımız olduğu için yetkililerin söylediklerine güvenerek teslim aldık. Ancak birkaç gün geçmesine rağmen arıza lambaları sönmedi" dedi.

Yağcı, 6'ncı günde trafikte seyir halindeyken frenlerin devre dışı kaldığını ve tüm fren arıza lambalarının yandığını öne sürerek, "Akşam vaktiydi, ne yapacağımızı bilemedik. Aracı sağa çektik, servis müdürünü aradık. Aracı getirmemizi istediler" diye konuştu.

1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı

ARABA BİR YILDIR ARIZA LAMBALARINI YAKIYORMUŞ

Araçla ilgili başka bir bayiden öğrendikleri bilgilerin kendilerini şaşırttığını söyleyen Yağcı, "Meğerse araba bir yıldır arıza lambalarını yakıyormuş. Daha önce bir alıcıya satılmak istenmiş, ancak kabul etmeyince satış iptal edilmiş. Bu yüzden bizden saklamışlar" iddiasında bulundu.

Sorunları yetkililere ilettiklerinde başlangıçta iade, takas ya da değişim gibi seçenekler konuşulduğunu ancak daha sonra "6 ay 6 bin kilometre kuralı" gerekçesiyle geri adım atıldığını savunan Yağcı, İl Ticaret Müdürlüğü'nden aracın satılabilir olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Yağcı, buna rağmen "6 ay boyunca bu parayı bağlayamam" gibi gerekçelerle çözüm üretilmediğini de iddia etti.

1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı

Yetkililerden çözüm alamadıklarını, bu yüzden hukuki sürece başladıklarını belirten Yağcı, "Son çare olarak hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de diğer vatandaşların mağdur olmaması için yapay zeka ile bir video hazırladık" dedi. Yağcı, hukuki ihtarlarına rağmen yetkililerden dönüş alamadıklarını, hatta onayları olmadan motor parçası sipariş edildiğini de öne sürerek, gerçek ve tüzel kişiler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aracın geçmişinde fren onarımı yapıldığını iddia eden Yağcı, "Sıfır olarak satılmadan önce defalarca bu arızanın giderilmesi için sökülüp takıldığını, farklı metotlarla denenerek onarılmaya çalışıldığını duyduk. Aracı aldığımızın 6'ncı günü frenlerimiz trafikte seyir halindeyken tutmadı. Fren patladıktan sonra hayati tehlike yaşadık ama değişen bir şey olmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Otomobil, antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Astra, Opel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı - Son Dakika

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