Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu

12.09.2025 22:08
Antalya Muratpaşa'da bir erkek, birlikte evine gittiği eski eşinin eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Cinayetten 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayıp, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyen şahıs, sonrasında da polise teslim oldu.

Antalya'da yaklaşık 1 hafta önce Muratpaşa ilçesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katına taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Ç. birlikte evine geldi.

ESKİ EŞİNİ EŞARBIYLA BOĞDU

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hızır Ç., eski eşini eşarbıyla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan Hızır Ç., kayıplara karıştı.

Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra kardeşini arayıp haber verdi

16 SAAT SONRA EŞİNİN KARDEŞİNİ ARADI

Olaydan 16 saat sonra eşinin kardeşini arayıp, 'Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' demesi üzerine, yapılan ihbar neticesinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra kardeşini arayıp haber verdi

TESLİM OLDU

Hızır Ç., Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Adrese gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler ise Hanım Biçer'i evin içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra kardeşini arayıp haber verdi

"TEKRAR GÖRÜŞTÜĞÜMÜZÜ AİLENE SÖYLERİM DEDİ"

Öte yandan, polise teslim olan cinayet zanlısının ilk sözlü ifadesinde eski eşinin kendisine "tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" şeklinde tehdit ederek para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra kardeşini arayıp haber verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Biçer'in cansız bendeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

