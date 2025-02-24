Antalya'da Pınar Zorlu'nun Ölüm Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Antalya'da Pınar Zorlu'nun Ölüm Davasında İlk Duruşma

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Eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorlu'nun davasında babası duygusal ifadelerle dinlendi.

24.02.2025 14:56
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Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanık Gürhan Üzer cezaevinde zehirlendiği gerekçesiyle duruşmaya katılmazken, mahkemede dinlenen baba Ramazan Zorlu'nun ifadeleri yürekleri dağladı. Zorlu, kızının yanma eylemi sonrası "Oğluma sahip çık" dediğini ve torununun yaşananları önceden tahmin ettiğini üzüntü içinde anlattı. Hastaneden kızının "Oğluma sahip çık" demesinin ardından torununu okuldan almaya gittiğini aktaran baba Ramazan Zorlu, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Zorlu, "Babam dediğini yaptı mı dedi, ne dedi dedim. Babasının annesine "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini söyledi" şeklinde konuştu.

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun vefatına ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gürhan Üzer'in saldırıyı önceden planladığı ve maktule "canavarca hisle" eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilerek en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Duruşmayı Pınar Zorlu'nun ailesi, kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ve Baro üyesi birçok avukat takip etti.

Sanık zehirlenme nedeniyle katılamadı

Sanık Gürhan Üzer'in, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu bildirilirken, duruşmaya katılamayan sanığın, hastaneden taburcu edildikten sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede, Pınar Zorlu'nun annesi Emine Zorlu, babası Ramazan Zorlu ve ablası Halime Levent'in yanı sıra olayın görgü tanıkları da dinlendi.

Görgü tanıkları, Zorlu ve Üzer'in kavgasını duyduklarını, ardından Gürhan Üzer'in Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini anlattı. Tanıklar, Pınar Zorlu'nun "İmdat, eski kocam beni darp ediyor" diye bağırdığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı da ifade edildi.

Zorlu'nun avukatı benzinin nasıl temin edildiğinin araştırılmasını istedi

Duruşma sırasında Zorlu'nun Avukatı Tuğba Kaya, olay günü alınan benzinin nasıl temin edildiğinin araştırılmasını, Zorlu'nun daha önce yaptığı şikayetlerin ve şikayet dosyasının incelenmesini, sanığın olay gününde görülecek diğer davasının araştırılmasını talep etti. Ayrıca, Zorlu'nun daha önce aldığı uzaklaştırma kararlarının da bir sonraki celseye kadar hazır edilmesini istedi.

Pınar Zorlu, olay öncesi ve sonrası babasını aradı

Duruşma sırasında dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, olay günü kızının kendisini arayarak Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini ve olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" dediğini ve üzücü olay sonrası da oğlunu düşündüğünü aktardı.

Ayrıca torununu okuldan almaya gittiğinde yaşananları fark ettiğini söyleyen Ramazan Zorlu, "Beni neden erken aldın" diyen torununa "Annenle baban her zaman ki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediği halde, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Çocuğun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini ve yaşananları tahmin ettiğini söyledi.

"Babam dediğini yaptı mı" dedi

Duruşma sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Söylenecek bir şey yok. Bugün benim başıma gelen yarın başkalarının başına gelir. Madde bağımlılığı, sadakatsizlik, konuşacak başka bir şey kalmadı."

Ramazan Zorlu, kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" demesinin ardından okula torununu almaya gittiğini söyleyerek, "Babam dediğini yaptı mı?" dedi, ne dedi dedim. Annesine "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini anlattı. Pınar ile yanık odasında görüştüm, "Oğluma sahip çık" dedi. Hastanede Pınar doktora da "Çocuğum var biliyor musun" demiş doktor da "Biliyorum" demiş. Sağ olsun doktorlar da ellerinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

Olay anı

31 Aralık 2024 sabahı, Gürhan Üzer, Pınar Zorlu'nun işe gidiş saatini öğrenerek pusu kurdu. Zorlu iş yerine geldiğinde, motosikletiyle olay yerine gelen Üzer tartışma başlattı. Zorlu, KADES butonuna basarak yardım çağrısı yaptı, ancak bu saldırıyı engelleyemedi. Üzer, yanında getirdiği benzin bidonunu Zorlu'nun üzerine dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan Zorlu, 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Pınar Zorlu'nun avukatı Tuğba Kaya, duruşmadan önce yaptığı açıklamada; saldırının planlı ve kasıtlı olduğunu vurgulayarak, "Sanık, Pınar Zorlu'yu defalarca tehdit etmiş ve cinayeti en ince ayrıntısına kadar planlamıştır. Olaydan önceki günlerde maktulü takip etmiş, saldırı için hazırlıklar yapmış ve cinayeti işlemeye karar vermiştir" şeklinde konuşmuştu.

Toplumdan büyük tepki

Pınar Zorlu'nun ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kadın hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, adaletin sağlanması için davayı yakından takip ettiklerini belirtti. Antalya Adliyesi önünde toplanan Kadın Dayanışma Komiteleri, "Çok üzgün ve öfkeliyiz. Pınar, kocası tarafından öldürülen emekçi bir kadın. Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, kadınların öldürülmediği bir düzenin mümkün olduğunu biliyoruz, karanlığın boğazımıza yapışmasını kabul etmek istemiyoruz. Suçlunun en ağır cezayı alması için ses yükseltiyoruz. Artık yeter diyoruz, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pınar Zorlu davasının ikinci duruşması 21 Nisan 2025 tarihine ertelendi. - ANTALYA

Antalya\'da Pınar Zorlu\'nun Ölüm Davasında İlk Duruşma
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Pınar Zorlu'nun Ölüm Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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