Antalya\'da Vefat Eden Emekli Öğretmenin Evi Çöp İçinde Bulundu

3.Sayfa

Antalya'da yakın zamanda vefat eden adamın dairesinden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıktı.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2416 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında oturan ve yakın zamanda yine apartman sakinlerinin müracaatı ile huzurevine yerleştirilen emekli öğretmen Uğur Bağcı'ya ait olduğu öğrenilen dairedeki çöp ve atık malzemeler belediye ekiplerince temizlendi. Ev sahibinin yakın zamanda hayatını kaybetmesi ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin başvurusu ile Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma başlattı. Yaklaşık 2 kamyon atık malzemenin çıkarıldığı ev daha sonra ekiplerce temizlenerek dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Daire içerisinde ev sahibinin daha önceden topladığı atık ve çöp malzemeler bulunduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Murat Duran, "Burada bir amcamız vardı. Huzurevine yerleştirmiştik. Ama vefat etti, belediyemizin desteğiyle çöp evi boşaltıyoruz. İçerisi çok kötü, her şey var evin içinde. Zabıta ve diğer birimlerden ekipler ile evi temizletiyoruz. Öncesinde çevreden eşya topluyordu. Her şey var evin içinde, çöplerden toplanmış, evin içine doldurulmuş" dedi. Komşulardan Kamile Çetin ise, "20 yıldır burada otuyorum. Uğur amca hastalanmış, elden ayaktan iyice düşmüştü. Evi temizleyemiyordu. Gerekli yerlere başvurarak belediyenin de desteği ile Uğur beyi huzurevine yerleştirmiştik. Tam her şey yoluna girdi derken Uğur bey vefat etti. Evi çöp içerisinde kaldı. Şimdi de evi temizlettiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA